Saint-Lô. 80e D-Day : un exercice mémoriel pour effacer les contraintes du temps présent

Le sociologue Michel Boivin était présent jeudi 5 juin à Saint-Lô, à la cérémonie en hommage aux victimes civiles. Cette cérémonie était présidée par Emmanuel Macron. Selon le politologue, "le président de la République a tenu à l'endroit des victimes civiles de la capitale des ruines un très remarquable discours, sur la forme et sur le fond. Je n'ai jamais entendu un tel discours, d'une telle qualité, d'une telle intensité, sur ce sujet".

Michel Boivin souligne la place prise par le mémoriel dans l'exercice public de la fonction présidentielle depuis 2014 et François Hollande venu à Caen commémorer les victimes civiles. "Mais avec le Président Macron, c'est en plusieurs étapes, mercredi matin en Bretagne, l'après-midi à Saint-Lô, jeudi 6 juin le Débarquement… à mettre en relation avec l'émotionnel et le passionnel. On voit bien que le rationnel du pouvoir d'achat, du déficit commercial, de l'envolée de la dette, est littéralement étouffé par toutes ces affaires de mémoire, c'est le triomphe des émotions."

Michel Boivin, qui a pu assister aux très longs échanges à Saint-Lô entre la population et Emmanuel Macron, y a vu "un Président à l'empathie réelle". Sans bien sûr occulter l'exercice de communication pour redorer une image présidentielle écornée, qui plus est à 48 heures d'une échéance européenne.

Quant à la présence à la cérémonie internationale de hauts dignitaires venus de nombreux Etats, ainsi que du président ukrainien Volodymyr Zelensky, Michel Boivin y voit l'occasion de "faire le pont entre le passé guerrier et un avenir compliqué". Mais c'est aussi pour le président français, qui se verrait bien un avenir européen, "l'occasion d'apparaître comme celui en Europe qui a une vision globale des enjeux".