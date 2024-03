Dieppe. Grandes marées : d'importants coefficients sont attendus jusqu'à jeudi

Les grandes marées sont de retour du côté de Dieppe en Seine-Maritime à partir de dimanche 10 mars et ce, jusqu'au jeudi 14 mars. La prudence est donc de rigueur. De forts coefficients allant jusqu'à 116 sont prévus.

Des coefficients allant de 97 à 116

D'après le site officiel de Dieppe-Normandie tourisme, samedi 9 mars, un coefficient de 97 est prévu. Dimanche 10 mars, les coefficients oscilleront entre 104 et 110, lundi 11 mars, entre 114 et 116. Mardi 12 mars, ils iront jusqu'à 116, jeudi 13 mars, de 115 à 111 et le jeudi, de 106 à 99.

344 personnes se sont retrouvées isolées par la marée en 2023

Ce phénomène peut "attirer de nombreuses personnes sur le littoral de la façade maritime de la Manche et de la mer du Nord", rappelle la préfecture de Seine-Maritime. D'ailleurs au début de l'année 2024, "dix opérations liées aux isolements par la marée ont été menées sur l'ensemble de la façade Manche et mer du Nord", poursuit-elle. Au total, quatre personnes, piégées par la marée, sont à déplorer. En 2023, 344 personnes se sont retrouvées isolées par la marée.

Si vous êtes victime ou témoin d'un événement de mer, contactez les secours par téléphone en composant le n°196 ou sur le canal 16 de la radio VHF. Pour consulter les horaires des marées, rendez-vous sur le site officiel de Marée shom.