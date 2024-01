Star Academy. Tous derrière Pierre : le candidat originaire de Villedieu-les-Poêles soutenu par toute sa commune

Sur la porte de nombreux commerces de Villedieu-les-Poêles, les clients peuvent voir la tête de Pierre Garnier s'afficher. Le candidat du télécrochet Star Academy, diffusé sur TF1, est originaire de la ville. Et il a emporté le soutien de tous, le jeune homme de 21 ans est même l'un des seuls objets de conversation.

"C'est une fierté pour Villedieu d'avoir quelqu'un qui participe à la Star Academy et qui, on espère, peut gagner", assure Mélanie Mauviel, coiffeuse chez Coiff'style, tout en faisant une couleur. Florian Lainé tient le bar l'Union, il a souvent eu Pierre comme client. Il y a cru dès le début. "La deuxième semaine, on savait qu'il allait finir dans les trois premiers. Je trouve qu'il se démarque des autres. Je me rappelle qu'il a bien chanté au karaoké dans mon bar", sourit-il. Mais la plus fan, c'est Marie Poulain, du magasin Baobab. "Tous les soirs, je regarde [la quotidienne] en replay quand je rentre du travail. Tous les samedis soir, on fait des soirées 'prime' avec des copines. On est vraiment à fond", reconnaît-elle. Elle a même téléchargé une application de réseaux sociaux pour suivre les actualités autour de Pierre.

Un excellent chanteur

Le "chauvinisme" communal n'est pas le seul facteur de la popularité de Pierre Garnier à Villedieu. "C'est surtout qu'il est excellent. Pour nous, c'est un des meilleurs. Il a un grain de voix top", affirme Marie Poulain. Et elle trouve qu'il a gardé sa simplicité et son authenticité dans l'émission. "On a quand même de la graine de star à Villedieu, ça fait toujours plaisir", conclut Florian Lainé. Ici, tous espèrent le voir en finale et, surtout, gagner.

Les demi-finales auront lieu les samedis 20 et 27 janvier, pour une finale le samedi 3 février, sur TF1, à 21h10. La quotidienne est diffusée tous les jours à 17h25.