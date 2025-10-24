Musique. Théodora, Helena, Marguerite… Elles font briller la pop francophone à l'international

Elles n'ont pas encore 25 ans et imposent un nouveau tempo à la musique francophone. Selon les données exclusives de Luminate, compilées par Billboard France, Théodora décroche la première place du classement, portée par une communauté solide et très active en France.

Adèle Castillon, qui poursuit son aventure solo avec succès, s'installe juste derrière, confirmant son statut d'icône pop de sa génération.

Helena, la nouvelle voix qui illumine la pop francophone

Avec son énergie et ses refrains solaires, Helena apporte un vent de fraîcheur à la pop francophone. Entre touches électroniques et mélodies limpides, elle séduit un public grandissant, décrochant la troisième place de ce podium.

Mais au-delà du podium, c'est toute une génération d'artistes qui s'exporte et fait évoluer la pop francophone. Merveille, Eva, Wejdene, ou encore Marguerite incarnent la diversité et la vitalité d'une scène féminine francophone plus ouverte que jamais. Peu à peu, elles s'imposent comme des voix marquantes de la nouvelle scène, portées par des textes intimes et une présence qui séduit bien au-delà de l'Hexagone.