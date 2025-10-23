En ce moment Un homme debout Claudio CAPEO
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Cinéma. Marguerite s'offre un rôle dans "Mémoire de filles", le nouveau projet de Judith Godrèche

Société. Révélée par la "Star Academy" et remarquée pour son talent de chanteuse, Marguerite ajoute une nouvelle corde à son arc. L'artiste rejoint le casting du prochain film de Judith Godrèche, "Mémoire de filles", adaptation du récit d'Annie Ernaux, écrivaine normande.

Publié le 23/10/2025 à 17h51 - Par Aline
Cinéma. Marguerite s'offre un rôle dans "Mémoire de filles", le nouveau projet de Judith Godrèche
Après le succès de son single "Les filles, les meufs" Marguerite s'essaie au cinéma et rejoint le casting du prochain film de Judith Godrèche. - Instagram - @margueritecommelafleur_

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Depuis son passage remarqué dans la promotion 2024 de la Star Academy, Marguerite ne cesse de faire parler d'elle. Après le succès de son premier EP "Grandir" et de son single Les filles, les meufs, la jeune Parisienne prépare sa première tournée solo, avec une date très attendue à La Cigale en mars 2026.

Mais avant de retrouver son public, c'est sur les plateaux de tournage qu'elle s'épanouit désormais. Ce n'est d'ailleurs pas sa première expérience au cinéma : elle avait déjà tenu un petit rôle dans Le mélange des genres de Michel Leclerc, aux côtés de Léa Drucker et Benjamin Lavernhe.

Marguerite rejoint le nouveau film signé Judith Godrèche

La jeune chanteuse tourne actuellement Mémoire de filles, un long-métrage inspiré du livre autobiographique de l'écrivaine normande, Annie Ernaux, Prix Nobel de littérature 2022. Réalisé par Judith Godrèche, le film retrace les souvenirs d'un été marquant de la romancière, empreint de découverte et de douleur.

Marguerite partage l'affiche avec Tess Barthélémy, Anna Mouglalis et Louise Labèque, confirmant ainsi une carrière d'actrice qui s'annonce prometteuse.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Automobile
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Poêle à bois
Poêle à bois Plérin (22190) 1 800€ Découvrir
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Cinéma. Marguerite s'offre un rôle dans "Mémoire de filles", le nouveau projet de Judith Godrèche
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple