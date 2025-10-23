Cinéma. Marguerite s'offre un rôle dans "Mémoire de filles", le nouveau projet de Judith Godrèche

Depuis son passage remarqué dans la promotion 2024 de la Star Academy, Marguerite ne cesse de faire parler d'elle. Après le succès de son premier EP "Grandir" et de son single Les filles, les meufs, la jeune Parisienne prépare sa première tournée solo, avec une date très attendue à La Cigale en mars 2026.

Mais avant de retrouver son public, c'est sur les plateaux de tournage qu'elle s'épanouit désormais. Ce n'est d'ailleurs pas sa première expérience au cinéma : elle avait déjà tenu un petit rôle dans Le mélange des genres de Michel Leclerc, aux côtés de Léa Drucker et Benjamin Lavernhe.

Marguerite rejoint le nouveau film signé Judith Godrèche

La jeune chanteuse tourne actuellement Mémoire de filles, un long-métrage inspiré du livre autobiographique de l'écrivaine normande, Annie Ernaux, Prix Nobel de littérature 2022. Réalisé par Judith Godrèche, le film retrace les souvenirs d'un été marquant de la romancière, empreint de découverte et de douleur.

Marguerite partage l'affiche avec Tess Barthélémy, Anna Mouglalis et Louise Labèque, confirmant ainsi une carrière d'actrice qui s'annonce prometteuse.