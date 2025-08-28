En ce moment Cavale COEUR DE PIRATE
Musique. Marguerite, révélation de la "Star Academy", annonce son premier EP

Société. Révélée dans la dernière saison de la "Star Academy", Marguerite annonce la sortie de son tout premier EP, "Grandir", prévue pour le 26 septembre 2025.

Publié le 28/08/2025 à 18h15 - Par Aline
Marguerite prépare son premier EP intime "Grandir", inspiré de ses années d'adolescence. - Instagram @margueritecommelafleur_

Après le succès du single Les filles, les meufs, Marguerite prépare un projet intime et authentique. Son tout premier EP, Grandir, est prévu pour le 26 septembre 2025.

Une plume née dans l'ombre

Pour concevoir cet EP, Marguerite a replongé dans les textes écrits durant son adolescence, une période qu'elle décrit comme marquée par les non-dits et les doutes. "Cette écriture était un peu l'endroit où je mettais tout ce que je ne pouvais pas dire ou montrer", confie-t-elle.

Résultat : des titres profondément personnels, portés par une voix sincère. Marguerite y aborde les identités invisibles, les émotions enfouies et le besoin de se libérer d'un passé silencieux.

Une artiste libre et affirmée

Déjà remarquée pour son hymne Les filles, les meufs, Marguerite continue de s'imposer comme une figure engagée de la scène pop française. Fière de son parcours, elle transforme ses fragilités en force et sa musique en refuge.

