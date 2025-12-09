En ce moment Tout A Changé (Rien A changé) HELENA
Saint-Laurent-de-Cuves. Nouveaux noms au festival Papillons de Nuit avec Skip the Use, Mika ou Marguerite

Culture. Le festival Papillons de Nuit vient de révéler, mardi 9 décembre, une nouvelle salve d'artistes pour son édition 2026 à Saint-Laurent-de-Cuves.

Publié le 09/12/2025 à 12h00, mis à jour le 09/12/2025 à 12h23 - Par Thibault Lecoq
Saint-Laurent-de-Cuves. Nouveaux noms au festival Papillons de Nuit avec Skip the Use, Mika ou Marguerite
Le festival Papillons de Nuit annonce huit nouveaux noms, mardi 9 décembre, avec notamment Mika. - Léa Quinio

Après avoir annoncé Sean Paul, Helena ou Matt Pokora, le festival Papillons de Nuit annonce de nouveaux artistes, mardi 9 décembre. Huit nouveaux noms rejoignent la programmation pour l'édition 2026 à Saint-Laurent-de-Cuves, du 22 au 24 mai.

Vendredi 22 mai

Un seul nom arrive pour le vendredi soir. Il s'agit de l'artiste reggae Biga*Ranx. Il a sorti un nouvel album RAIN

Samedi 23 mai

Mika rejoint la programmation. Il était déjà venu en 2013. Un nouvel album est annoncé pour 2026, avec déjà un single de dévoilé.

Skip the Use sera aussi présent, pour la troisième fois après 2012 et 2014.

La voix montante de la chanson française depuis la Star Academy, Marguerite, sera sur place, pour mieux dévoiler son univers.

Sam Sauvage, jeune artiste montant de la chanson française, a aussi sa place à Papillons de Nuit. Un peu mélancolique mais énergique, il fera sûrement danser le sud-Manche.

Dimanche 24 mai

Pour le dimanche, Miki viendra montrer qu'elle est plus qu'une particule dans le monde de la chanson avec son style qui mélange pop et électro.

Maureen est une jeune chanteuse et rappeuse qui vient de Martinique. Elle propose un style shatta dans son album "Queen".

Yamê sera sur les scènes du sud-Manche avec sa bécane, mais aussi son rap et son groove.

