Caen. De l'aquaponie à la Ceinture verte, trois initiatives pour manger mieux et soutenir les producteurs locaux

Pour favoriser une alimentation plus saine et durable, la Ville de Caen prévoit pour les prochaines années de nombreuses initiatives visant à mettre le travail des producteurs locaux en avant. En voici trois.

Une ferme d'aquaponie en cœur de ville

Le projet d'une ferme d'aquaponie, porté par Vincent Hervé, Amélie Giger et Baptiste Barrière, verra le jour début 2026. Ce modèle innovant repose sur un principe simple et efficace : des poissons, élevés dans des bassins, produisent des déjections transformées en nutriments pour des plantes. Ces dernières, cultivées hors sol, filtrent l'eau avant qu'elle ne retourne aux poissons. "Ce modèle en boucle est à la fois écologique, local et efficace", explique Baptiste Barrière. Installée cours Montalivet, la ferme occupera 3 000m² de locaux, dont 500m² pour l'élevage piscicole et 2 500m² pour les cultures végétales. Chaque année, environ 4 tonnes de truites et 40 tonnes de fruits et légumes (salades, tomates, épinards, fraises, framboises) devraient être produites. Cependant, "ce chiffre reste théorique, car le modèle de l'aquaponie nécessite de varier les plantations". L'emplacement est stratégique, visant une distribution ultra-locale. Une boutique permettra aux habitants de s'approvisionner directement en poissons et légumes frais, tandis que la ferme collaborera également avec les restaurateurs de l'agglomération caennaise.

Le projet de la Ceinture verte

Déjà déployée dans certaines communes de France comme Limoges (Nouvelle-Aquitaine), la Ceinture verte est un projet ambitieux pour encourager le maraîchage urbain. Ce projet est porté par une Société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) qui travaille avec les collectivités locales pour repérer et aménager des terrains propices à la culture de fruits et légumes à proximité des villes. D'ici 2026, le projet devrait être effectif à Caen même pour faciliter l'installation des maraîchers. Péggy Marchaland, responsable du service développement durable, explique que l'objectif est "de développer de petites exploitations d'environ deux hectares, afin de permettre à des maraîchers de s'installer sans avoir à faire de lourds investissements". Les communes de l'agglomération participent à ce projet en recensant les parcelles disponibles. "A Caen, certaines sont déjà prêtes pour le maraîchage, et un autre site est en préparation à Fleury-sur-Orne." Pour soutenir les maraîchers, des infrastructures essentielles, comme des réseaux d'eau et des locaux pour la vente directe, seront mises en place. Les agriculteurs, locataires des terrains, pourront vendre librement leur production, "sans contraintes, en dehors du loyer et d'une participation à la coopérative".

Le développement des AMAP

Pour renforcer le lien entre producteurs locaux et consommateurs, les AMAP (Associations de maintien de l'agriculture paysanne) se développent sur le territoire.

L'association Bande de Sauvages, qui a déménagé à Mondeville en 2023, a relancé à l'automne 2024 sa distribution hebdomadaire de paniers bio et locaux, permettant ainsi de soutenir les producteurs avec un revenu fixe.

Les adhérents s'inscrivent pour recevoir chaque semaine un panier contenant des légumes, du pain et des fromages. "En moyenne, ce sont une douzaine à une quinzaine de personnes qui participent, avec un panier à 12€", explique Théo Géhin, en service civique dans l'association.