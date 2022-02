Mondeville. Une semaine d'école banalisée pour agir pour le développement durable

À l'initiative des enseignants de l'établissement, l'école élémentaire des tilleuls de Mondeville (Calvados) a banalisé pour la première fois une semaine de cours, de ce lundi 14 au vendredi 18 octobre 2019, afin de sensibiliser les enfants au développement durable. Plus que de la sensibilisation, les 207 élèves du CP au CM2 deviennent de véritables acteurs.

Pas de cartable mais un râteau et un seau

Eco-mobilité le lundi, alimentation le mardi, biodiversité jeudi et tri des déchets vendredi, les écoliers passent en revue tous les thèmes. Là-bas, on privilégie les modes de déplacement doux, indique la directrice Agnès Lamidey : "on les incite à venir à vélo, en trottinette, à pied ou en transports en commun. Ce n'est pas anodin de banaliser les cours, mais c'est intense, les enfants font plein de choses : des maths, de l'écriture, de la lecture, ça reste des domaines scolaires".

On troque le cartable, les cahiers et les stylos pour les bottes et la brouette. - Léa Quinio

Le matin, ils bricolent, fabriquent à partir de produits naturels et apprennent à cuisiner. "On leur explique d'où viennent les légumes et ce qu'on en fait, on fabrique aussi du produit à vaisselle naturel. Les enfants ramènent ce qu'ils ont fabriqué chez eux", poursuit-elle.

"La planète est importante"

L'après-midi, à l'extérieur, neuf ateliers de trente minutes sont mis en place, avec le soutien de plusieurs partenaires locaux comme le Syvedac, qui gère le traitement et la valorisation des déchets, ou encore la Maison du vélo de Caen (Calvados). "L'objectif est de former des citoyens de demain", espère la directrice d'école.

Pour Elisa, l'essai est réussi : "grâce à ces ateliers, on se rend encore plus compte à quel point la planète est importante".

Écoutez le reportage de Tendance Ouest :

Vendredi 18 octobre 2019, de 12h à 13h30, l'école organise un grand pique-nique "zéro déchet". Familles et enfants sont invités. Chaque équipe aura un sac-poubelle pour ramasser les déchets. Celle qui aura le sac le plus lourd sera l'équipe gagnante.