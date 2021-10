Caen. Les 10 histoires insolites sur le tramway de Caen

Un an et demi que les Caennais (Calvados) ne se déplacent plus en tramway. Samedi 27 juillet 2019, il sera désormais possible de relier Hérouville-Saint-Clair à Ifs ou encore le secteur Côte de Nacre à Fleury/Orne. Tout cela, grâce au nouveau tramway, Citadis X05 d'Alstom, rame la plus légère de sa génération. Mais connaissez-vous tout du tramway à Caen ? De la toute première rame au XXe siècle jusqu'à aujourd'hui ? C'est le moment d'être incollable à ce sujet !

1. Un tramway électrique circulait entre 1901 et 1937

Vous pensiez que le tramway sur pneus, l'ancien TVR, était le premier tram de Caen ? Erreur ! Un ancien tramway, que l'on appelait un omnibus à traction hippomobile circulait entre 1901 et 1937. Et il était électrique ! Trois lignes étaient mises en place. Une première de la gare de l'Ouest (actuelle gare SNCF) à la gare Saint-Martin (actuelle avenue du Canada). Une deuxième du cimetière Vaucelles à la Maladrerie. Une troisième du pont Courtonne à Venoix. Cinq ans après ces trois premiers axes, en 1906, une quatrième ligne a été installée de la gare de l'Ouest à la rue Bicoquet. Pour la petite histoire, ces omnibus étaient appelés des "caisses de tramway".

Instant archives #tramway 🤩

📸Saviez-vous qu'un tramway électrique a circulé à #Caen entre 1901 et 1937 ?

🚋11 kilomètres de réseau permettaient de desservir la route de Falaise, la gare de l'Ouest (la Gare de Caen), Venoix, la Maladrerie et la Gare Saint-Martin (pl. du Canada). pic.twitter.com/C8gt0SW0fD — Caen la mer (@Caenlamer) July 22, 2019

2. À l'époque, il existait des billets 1ère et 2ème classe

Au début du XXe siècle, il existait deux types de billets : première classe et deuxième classe, comme c'est le cas dans les trains SNCF aujourd'hui. Les deux étaient séparés par une baie vitrée. Les voyageurs munis d'un ticket première classe étaient installés sur des sièges en crin de cheval entourés de velours. Les voyageurs en deuxième classe étaient assis sur des simples bancs en bois.

Il existait également des espaces extérieurs afin que les gens puissent fumer. En revanche, ils étaient tous debout.

3. En 1922, la ligne "fantôme"

Vous l'aurez compris, l'omnibus de l'époque circulait sur quatre lignes. Mais en réalité, il en existait plus que cela. Une "ligne du dimanche" avait vu le jour entre 1918 et 1927. Mais l'histoire la plus loufoque restera celle de 1922. Celle qui reliait Caen au hameau de Mondeville. Elle était appelée la ligne "fantôme". Elle porte bien son nom puisque "personne ne sait si elle a véritablement roulé un jour", explique Martial Leroux, président de l'association de sauvegarde des transports en commun Car-histo-bus. "Dans la presse de l'époque, cette ligne était jugée "d'inutilité publique"".

4. Usagers rangés comme des petits pains… au chocolat !

2 septembre 1906. Accident sur la ligne 1. À l'arrêt place Saint-Martin, le conducteur de l'omnibus va s'hydrater dans le troquet du coin. Pendant ce temps, deux enfants s'installent au poste dans la cabine. Ils lâchent la pédale et l'omnibus prend alors de la vitesse en descente… avant le drame. La motrice vient s'encastrer dans la boulangerie place Saint-sauveur. Elle sera appelée "La boulangère".

L'ancien omnibus termine sa route dans l'ancienne boulangerie de la place saint-sauveur. - Martial Leroux

5. L'ancien TVR a existé 15 ans

Vous souvenez-vous de l'ancien tramway, au design bleu et blanc, sur pneus ? L'appeler tramway n'est pas correct, il s'agit d'un TVR, c'est-à-dire un transport sur voie réservée, guidé par un rail central. Il a tout de même existé 15 ans ! Mis en service en novembre 2002, il a été arrêté le 31 décembre 2017. Dans les faits, sa durée de vie était estimée à 30 ans…

L'ancien TVR a existé pendant 15 ans. - Archives

6. Caen et Nancy : deux exceptions dans le monde

Tout comme Caen, la ville de Nancy avait mis en place ce TVR sur pneus. Il avait la possibilité de quitter la voie en cas d'incident sur la plateforme. Ce sont les deux seules villes en France à avoir choisi ce type de moyen de transport. Ce sont également les deux seules au monde !

7. Nancy a hérité des anciennes rames

Depuis janvier 2018, Caen a entamé la phase de travaux pour accueillir le nouveau tramway, le Citadis X05, rame dernière génération produite par Alstom. Quid des anciennes rames ? Douze des vingt-quatre existantes ont été transférées à Nancy par camion pour permettre au réseau d'augmenter son stock de pièces de rechange.

12 anciennes rames du #tramway sur pneus de #Caen la mer vont prendre la route vers #Nancy. 1er départ ce 23.01.18 : pic.twitter.com/5O23eYZjG2 — Caen la mer (@Caenlamer) January 23, 2018

8. Tram gris choisi par les internautes

Plus question de rame électrique, ni de rame sur pneus. Place désormais a un tramway nouvelle génération, plus léger, moins bruyant ! Côté design, trois projets avaient été retenus par Caen la Mer. Beige, blanc, gris ? C'est finalement le gris qui a été choisi par les internautes. Ils pouvaient voter en ligne à partir du 5 au 18 décembre 2016. Un design moderne et technologique !

9. The Voice version tramway ?

Un mini-studio d'enregistrement a été installé dans les locaux de Kéolis Caen Mobilités. Le but : organiser un concours interne pour sélectionner deux personnes pour les messages préenregistrés qui seront diffusés sur les stations de tramway. Seule condition : il fallait recruter une voix féminine et une voix masculine. Plus de 60 salariés ont participé à ce jeu concours.

Soixante salariés ont participé à un casting pour être la voix d'information dans les rames de tramway.

10. La validité du ticket allongée

Dans ce tramway version 2019, inauguré ce samedi 27 juillet 2019, tout sera nouveau. Le design, le nombre de lignes, l'équipement à bord, les services, mais aussi les billets unitaires ! Pendant les travaux, la durée de validité est passée de 1h à 1h15 pour "compenser l'augmentation des temps de parcours", indique Bruno Guégan, directeur Kéolis Caen Mobilités. Le tarif du billet unitaire est de 1,50€.