Tramway à Caen : 150 conducteurs prêts à accueillir les usagers

Pour la première fois mardi 16 juillet 2019, les conducteurs du nouveau tramway de Caen (Calvados) circulaient en totale autonomie. Sans formateur, ils conduisaient dans les conditions réelles, outre le fait de ne pas transporter de voyageurs. Un grand moment pour les recrutés, quasiment tous en CDI. D'une part, car ils vont conduire le tramway Citadis Vision X05, dernière génération de chez Alstom, d'autre part, parce qu'ils ont suivi des formations spécifiques intenses.

Trois à quatre semaines de formation intensive

Une fois l'appel à candidatures lancé, 150 personnes ont été habilitées pour la conduite du tramway fer. 80% d'entre elles étaient déjà membres du personnel twisto avant le chantier. Neuf ont été recrutées en contrat court, de juin au 30 octobre 2019, afin d'apporter du renfort pour la période de rentrée.

Les employés ayant déjà conduit l'ancien Transport sur voie réservée (TVR) ont suivi des tests SNCF, puis une formation de trois semaines consécutives. Les autres ont bénéficié d'une semaine supplémentaire pour être prêt le jour J, ce fameux samedi 27 juillet prochain, jour de l'inauguration.

"Il y avait 50% de travail en salle pour apprendre la théorie, la sécurité, les lignes, les aiguillages et 50% de conduite dans la rame", explique Bruno Guégan, directeur de Kéolis Caen mobilités. Comme l'impression de revenir en arrière pour Eddy Jannin, conducteur de bus depuis six ans… mais de nouvelles habitudes sont à prendre ! "Il y a des termes ferroviaires que l'on ne connaissait pas. Ce nouveau tram est très agréable à conduire, mais il faut avoir l'œil partout : les piétons, les véhicules, mais aussi les voyageurs dans la rame."

"On a hâte de voir les clients"

Suite à cette formation, les conducteurs suivaient une habilitation sur trois jours, afin de déterminer s'ils étaient aptes ou non à conduire seul le véhicule. À leur prise de poste, les chauffeurs de tram se rendent au centre d'exploitation et de maintenance du tramway (CEMT) de Fleury/Orne et se présentent devant une borne.

"On tape notre code agent et un mot de passe afin de nous identifier. De là sort un numéro de rame, son emplacement et les horaires de poste sont récapitulés sur un ticket", indique Céline Desloges, conductrice depuis dix ans.

Une fois enregistré(e), la mission peut commencer. L'agent effectue une vérification de sa rame pendant une dizaine de minutes, puis entre en relation avec le PC sécurité qui contrôle le réseau à l'aide d'écrans géants. Il peut démarrer, sur la ligne T1, T2 ou T3. Kéolis Caen mobilités prévoit de mettre en service vingt rames par jour sur le circuit, sur les 26 dont il dispose.

