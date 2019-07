Dernière ligne droite. Depuis le 6 juillet, le nouveau tramway de Caen circule en condition normale, mais sans voyageurs, afin de vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble des rames et des lignes. Durant cette phase de marche à blanc, des tests sont réalisés sur l'ensemble des systèmes et équipements, en conditions réelles. Des exercices seront réalisés pour tester des situations imprévues : coupures de courant, remorquages et levage de rames, absence de feux de priorité tramway en carrefour...

A LIRE AUSSI.

Tramway de Caen : avant l'inauguration, la marche à blanc

À Caen, les essais du tramway ont débuté

Tramway de Caen : place aux derniers essais !

A Caen, le tram en test jusqu'à la place de la gare

Près de Caen, la première rame du nouveau tramway est arrivée