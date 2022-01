Caen. À Caen, des écoliers organisent une collecte des "Restout du coeur"

La campagne des Restos du coeur est lancée depuis plusieurs semaines déjà… mais celle des "Restout du coeur" a commencé jeudi 7 décembre 2017. Dans la cour de l'école Eustache Restout à Caen (Calvados), les élèves de maternelle et primaire ont installé un petit stand, décoré avec des affiches au coeur rose entouré de couteaux et fourchettes, réalisées par leurs soins en classe.

Mots d'enfant

"On fait des boîtes, des gens vont venir nous donner des produits. Après, on les donnera aux Restos du coeur, et eux les donneront aux gens malheureux", explique la petite Zoé avec ses mots d'enfant. "Ce sont les gens qui n'ont pas de quoi se nourrir, précise Blanche, sa collègue apprentie bénévole. Les Restaurants du coeur vont leur donner mais aussi offrir des jouets et proposer des cours aux gens qui ne savent pas parler français."

Sensibiliser les jeunes

L'initiative date de 2012. Elle avait été lancée par l'ancien directeur de l'école lorsque l'entrepôt de l'association à Mondeville avait brûlé. "Nous avons bien sûr à coeur que les enfants participent, précise Nathalie Delaunay, représentante des parents d'élèves. Il y a quelques semaines, un bénévole est venu en classe les sensibiliser aux notions de pauvreté et de solidarité et répondre à leurs questions."

L'an prochain, les parents d'élèves espèrent étendre leur initiative aux autres écoles du quartier et pourquoi pas, plus tard, à toute la rive droite de Caen (Calvados).

