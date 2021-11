La distribution des restos recommencera après demain à Mondeville

L'enquête se poursuit et ce soir, Martine Prévost, présidente de l'antenne du Calvados pour les Restos du Cœur, indique qu'il s'agit à l'origine d'un feu de palette, "des palettes brûlées sous une fenêtre du local de l'association qui aurait fait exploser les vitre avant que le feu ne se propage au reste du bâtiment [...] S'agit il pour autant d'un incendie malveillants? On le suppose mais... Ou est ce que c'est inopiné? ça m'étonnerai" pousuit la responsable de l'association dans le département.

La distribution reprendra jeudi.

La bonne nouvelle c'est "qu'en même pas douze heures, la mairie de Mondeville nous a trouvé un nouveau local et la distribution reprendra jeudi" poursuit Martine Prévost ventant le mérite des bénévoles " à pied d'oeuvre pour venir en aide le plus vite possible à ceux qui en ont besoin". Reste maintenant à reconctruire un stock détruit par les flammes. plus de 10 000 repas sont partis en fumée ainsi que l'intégralité du matériel de puériculture.

Martine Prévost revient pour nous sur l'incendie et le futur proche de l'antenne local des restos Ecoutez