Musique. Charles Doré propose un nouveau titre très personnel avec "Hypersensible"

Vendredi soir sur TF1, Charles Doré a profité du prime spécial dédié aux anciens élèves de la Star Academy pour frapper un grand coup. A 19 ans, le jeune artiste a impressionné les téléspectateurs en reprenant Skyfall d'Adele aux côtés d'Ambre et Sarah, avant de dévoiler en direct un titre inédit : Hypersensible.

Une ballade épurée au piano qui tranche avec l'énergie pop de ses précédents morceaux. Après Je pars mais je reste et Si demain tout s'arrête, celui qu'on a reçu lors de notre dernier Tendance Live au Havre explore ici une facette plus intime, marquée par la vulnérabilité et les émotions à fleur de peau.

Une première tournée solo à venir

L'année 2026 s'annonce chargée pour le chanteur breton. Dès le 20 mars, il partira sur les routes pour sa première tournée solo, avec des dates à Lille, Luxembourg, Toulouse, Rennes ou encore Paris. Une étape importante l'attend d'ailleurs à La Cigale le 8 avril 2026.

Déterminé et entouré par le label Tôt ou tard, l'artiste promet d'y présenter ses nouvelles compositions, travaillées depuis plusieurs mois. Une ascension fulgurante qui confirme son installation durable dans le paysage pop francophone.