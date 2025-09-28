Tendance Live au Havre. Revivez la soirée événement avec nos plus belles photos !

Une soirée magique. Le Carré des Docks du Havre affichait complet, vendredi 26 septembre, pour le Tendance Live organisé par votre radio Tendance Ouest.

Héléna fait partie des chouchous du public havrais. - Tendance Ouest

Charles Doré a dynamité le Carré des Docks avec sa voix puissante. - Tendance Ouest

En attendant l'année prochaine

Le concert gratuit accueillait notamment Marine, gagnante de la Star Academy 2024, mais aussi Helena, Jeck et Carla, Julien Lieb, Charles Doré et Broken Back. Découvrez les plus belles photos de cette soirée événement, en attendant l'année prochaine !

Le duo Jeck et Carla, révélé par The Voice, fait l'union entre deux talents complémentaires. - Tendance Ouest

Marine, grande gagnante de la Star Academy 2024, était en terrain conquis. - Tendance Ouest