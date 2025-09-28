En ce moment Even If It Kills Me PAPA ROACH
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Tendance Live au Havre. Revivez la soirée événement avec nos plus belles photos !

Loisir. Le Carré des Docks du Havre affichait complet, vendredi 26 septembre 2025 dans la soirée, pour le Tendance live de Tendance Ouest avec Marine, Héléna, Jeck et Carla ou encore Broken Back. Retrouvez nos plus belles photos de la soirée.

Publié le 28/09/2025 à 09h34 - Par Pierre Durand-Gratian
Tendance Live au Havre. Revivez la soirée événement avec nos plus belles photos !
L'ambiance était au rendez-vous pour cette nouvelle édition du Tendance live du Havre, organisé par Tendance Ouest.  - Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Une soirée magique. Le Carré des Docks du Havre affichait complet, vendredi 26 septembre, pour le Tendance Live organisé par votre radio Tendance Ouest

Héléna fait partie des chouchous du public havrais. Héléna fait partie des chouchous du public havrais.  - Tendance Ouest

Charles Doré a dynamité le Carré des Docks avec sa voix puissante. Charles Doré a dynamité le Carré des Docks avec sa voix puissante.  - Tendance Ouest

En attendant l'année prochaine

Le concert gratuit accueillait notamment Marine, gagnante de la Star Academy 2024, mais aussi Helena, Jeck et Carla, Julien Lieb, Charles Doré et Broken Back. Découvrez les plus belles photos de cette soirée événement, en attendant l'année prochaine !

Le duo Jeck et Carla, révélé par The Voice, fait l'union entre deux talents complémentaires. Le duo Jeck et Carla, révélé par The Voice, fait l'union entre deux talents complémentaires.  - Tendance Ouest

Marine, grande gagnante de la Star Academy 2024, était en terrain conquis. Marine, grande gagnante de la Star Academy 2024, était en terrain conquis.  - Tendance Ouest

Galerie photos
Héléna fait partie des chouchous du public havrais.  - Tendance Ouest Charles Doré a dynamité le Carré des Docks avec sa voix puissante.  - Tendance Ouest Le duo Jeck et Carla, révélé par The Voice, fait l'union entre deux talents complémentaires.  - Tendance Ouest Jeck et Carla ont été révélés par The Voice.  - Tendance Ouest Avec "Summer Body" ou "Mauvais garçon", Héléna a définitivement convaincu les Havrais.  - Tendance Ouest Charles Doré a lui aussi été révélé par la Star Academy.  - Tendance Ouest Lumineuse Héléna, dont le charisme a ensorcelé la salle havraise.  - Tendance Ouest Marine, grande gagnante de la Star Academy 2024, était en terrain conquis.  - Tendance Ouest Julien Lieb séduit par ses textes sensibles et son écriture sincère.  - Tendance Ouest Le Breton de l'étape, Broken back, originaire de Saint-Malo a convaincu avec sa pop-folk.  - Tendance Ouest La voix puissante de Marine, jusqu'aux frissons...  - Tendance Ouest Julien Lieb, généreux et débordant d'énergie sur scène.  - Tendance Ouest

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT Strasbourg (67000) 10€ Découvrir
scie circulaire
scie circulaire Parentis-en-Born (40160) 250€ Découvrir
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo)
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo) Lyon (69001) 950€ Découvrir
Friteuse à air sans huile
Friteuse à air sans huile Villeneuve-d'Ascq (59491) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Tendance Live au Havre. Revivez la soirée événement avec nos plus belles photos !
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple