Millénaire de Caen. Le spectacle Aquanauts est gratuit : attention à la revente de faux billets en ligne

Sécurité. Alors que le spectacle Aquanauts prévu ce week-end est dans ses derniers préparatifs pour le Millénaire de Caen, l'organisation alerte sur la revente de billets. Il s'agit de tentatives d'arnaques : le spectacle est gratuit.

Publié le 18/09/2025 à 14h10 - Par Jimmy Joubert
Le Millénaire de Caen alerte sur de potentielles arnaques pour le spectacle Aquanauts. - DN - Jonas Lindkvist

"Le spectacle Aquanauts est gratuit et le restera", indique l'organisation du Millénaire de Caen. Alors que le spectacle affiche complet pour ses trois représentations vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 septembre, des offres de revente de places sont en cours sur plusieurs plateformes en ligne. L'organisation invite donc à se méfier de cette arnaque et rappelle que "les doublons de billets ne seront évidemment pas valables."

L'entrée sera gratuite lors de chaque représentation

Pour rappel, vous pouvez aussi voir le spectacle diffusé sur un écran depuis la Foire Internationale de Caen, qui ouvre ses portes ce vendredi. En plus, l'entrée sera gratuite lors de chaque représentation.

