Millénaire de Caen. Le spectacle Aquanauts est gratuit : attention à la revente de faux billets en ligne

"Le spectacle Aquanauts est gratuit et le restera", indique l'organisation du Millénaire de Caen. Alors que le spectacle affiche complet pour ses trois représentations vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 septembre, des offres de revente de places sont en cours sur plusieurs plateformes en ligne. L'organisation invite donc à se méfier de cette arnaque et rappelle que "les doublons de billets ne seront évidemment pas valables."

L'entrée sera gratuite lors de chaque représentation

Pour rappel, vous pouvez aussi voir le spectacle diffusé sur un écran depuis la Foire Internationale de Caen, qui ouvre ses portes ce vendredi. En plus, l'entrée sera gratuite lors de chaque représentation.