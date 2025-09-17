En ce moment SUMMER CALVIN HARRIS
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Foire internationale de Caen. La voûte céleste s'observe à 360 degrés dans l'espace Fic'Kids

Loisir. Parmi les nouveautés de cette édition de la foire, il y a l'espace Fic'Kids, réservé aux plus jeunes. Et ils auront de quoi s'amuser !

Publié le 17/09/2025 à 19h30 - Par Lilian Fermin
Foire internationale de Caen. La voûte céleste s'observe à 360 degrés dans l'espace Fic'Kids
La vue depuis l'intérieur du planétarium du Paléospace de Villers-sur-Mer. Il est à retrouver à l'espace Fic'Kids lors de la Foire de Caen.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La Foire internationale est un rendez-vous familial et le sera encore plus cette année avec l'instauration de l'espace Fic'Kids du 19 au 21 septembre. Conçu spécialement pour les enfants et les jeunes, il leur offrira un terrain de jeu pour eux aussi s'amuser dans ce vaste monde qu'est la Foire de Caen. "Ce nouvel espace invite à la découverte, au jeu et à l'émerveillement. Entre activités ludiques, expositions et animations interactives, chaque famille pourra vivre un vrai moment de partage", expliquent les organisateurs. 

Des séances gratuites

Parmi les intervenants au sein de ce lieu, on y retrouve le Paléospace de Villers-sur-Mer, qui se déplace avec son planétarium itinérant. "C'est un dôme qui fait 5,50m de diamètre, sous lequel on projette la voûte céleste, et on parle d'astronomie", explique ainsi Jérôme Costes, médiateur scientifique qui attend les enfants sur place.

Chaque séance, qui dure une petite trentaine de minutes, offre 35 places assises, pour vivre cette expérience à 360 degrés. "Il y aura des projections de petits films ou de vidéos courtes", poursuit-il. Des séances, gratuites, auront ainsi lieu toutes les 45 minutes environ, entre 10h et 20h, pour les enfants à partir de 7 ans. 

"Plein de sujets à aborder"

"C'est un bon outil pour montrer au public des notions pas toujours simple à appréhender, c'est très ludique", juge le médiateur, qui construit sa séance en fonction du public et des questions qui lui sont posées. "Elles tournent toujours autour de l'astronomie, mais ça dépend ensuite du niveau de connaissance des visiteurs", continue Jérôme Costes, qui se réjouit d'avoir au fil de sa journée "plein de sujets à aborder". Un planétarium fixe se trouve toute l'année au Paléospace. 

Pratique. Le planétarium est à retrouver au sein de l'espace Fic'Kids, du 19 au 21 septembre, ou toute l'année au Paléospace.

Les autres animations

Le point sur les autres animations à destination des plus jeunes au sein de l'espace Fic'Kids de la Foire internationale de Caen.

Des Legos

L'association Les Briques en Folie vous attend sur place, notamment pour réaliser en collaboration une fresque inspirée de l'affiche officielle de la Foire. Brique par brique, les jeunes auront l'occasion de mettre la main à la pâte, mais aussi de participer à des ateliers ludiques et interactifs.

Découvrir Caen en VR

Des visites virtuelles de l'Abbaye-aux-Dames, l'Abbaye-aux-Hommes et du château de Caen sont proposées en réalité virtuelle par A.G.I.R., agence qui s'engage à sensibiliser et transmettre les savoirs au service du patrimoine et de la culture. A l'occasion du Millénaire, rien de mieux que de se promener dans la ville !

Jeux vidéo et e-sport

Un tournoi de Super Smash Bros Ultimate est organisé samedi 20, tandis que Street fighter est à l'honneur le lendemain. Grâce au CFA Sport Tourisme Animation de Normandie, un espace où chacun pourra essayer divers jeux vidéo sera proposé dans l'espace Fic'Kids.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Gramin fenix 8 47mm
Gramin fenix 8 47mm Brest (29200) 650€ Découvrir
Faïence 20 x 20 INSISE
Faïence 20 x 20 INSISE Lyon (69001) 15€ Découvrir
Carrelage imitation travertin
Carrelage imitation travertin Lyon (69001) 15€ Découvrir
Robinet neuf pour radiateur en fonte
Robinet neuf pour radiateur en fonte Quimper (29000) 130€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Foire internationale de Caen. La voûte céleste s'observe à 360 degrés dans l'espace Fic'Kids
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple