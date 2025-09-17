Foire internationale de Caen. La voûte céleste s'observe à 360 degrés dans l'espace Fic'Kids

La Foire internationale est un rendez-vous familial et le sera encore plus cette année avec l'instauration de l'espace Fic'Kids du 19 au 21 septembre. Conçu spécialement pour les enfants et les jeunes, il leur offrira un terrain de jeu pour eux aussi s'amuser dans ce vaste monde qu'est la Foire de Caen. "Ce nouvel espace invite à la découverte, au jeu et à l'émerveillement. Entre activités ludiques, expositions et animations interactives, chaque famille pourra vivre un vrai moment de partage", expliquent les organisateurs.

Des séances gratuites

Parmi les intervenants au sein de ce lieu, on y retrouve le Paléospace de Villers-sur-Mer, qui se déplace avec son planétarium itinérant. "C'est un dôme qui fait 5,50m de diamètre, sous lequel on projette la voûte céleste, et on parle d'astronomie", explique ainsi Jérôme Costes, médiateur scientifique qui attend les enfants sur place.

Chaque séance, qui dure une petite trentaine de minutes, offre 35 places assises, pour vivre cette expérience à 360 degrés. "Il y aura des projections de petits films ou de vidéos courtes", poursuit-il. Des séances, gratuites, auront ainsi lieu toutes les 45 minutes environ, entre 10h et 20h, pour les enfants à partir de 7 ans.

"Plein de sujets à aborder"

"C'est un bon outil pour montrer au public des notions pas toujours simple à appréhender, c'est très ludique", juge le médiateur, qui construit sa séance en fonction du public et des questions qui lui sont posées. "Elles tournent toujours autour de l'astronomie, mais ça dépend ensuite du niveau de connaissance des visiteurs", continue Jérôme Costes, qui se réjouit d'avoir au fil de sa journée "plein de sujets à aborder". Un planétarium fixe se trouve toute l'année au Paléospace.

Pratique. Le planétarium est à retrouver au sein de l'espace Fic'Kids, du 19 au 21 septembre, ou toute l'année au Paléospace.