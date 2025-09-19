Caen. C'est la nouveauté de l'année : des courses pour tous au départ de la Foire

Caen est une ville où le sport est roi. Plus que le sport, la course à pied possède une véritable place de choix dans le cœur des habitants de la cité millénaire. Il suffit de faire un tour à la Prairie un dimanche matin ensoleillé pour le comprendre. Les organisateurs de la Foire internationale de Caen, eux, l'ont bien saisi, et proposent des activités sportives pour tous les âges… y compris des tout-petits !

Chacun sa distance

Samedi 20 septembre, une course de draisiennes, vélos sans pédales pour enfants, est organisée par Décathlon sur l'esplanade du Hall 2. Le lendemain, dimanche 21 septembre, place aux choses sérieuses, avec le 10km de la Foire du Millénaire. 1 000 ans de Caen oblige, seuls 1 000 participants ont pu décrocher leur sésame. "Les dossards sont tous partis en deux ou trois heures", fait d'ailleurs savoir Caen Evènements. A 9h30, les coureurs s'élanceront depuis le Parc des expositions sur un parcours très plat, qui les emmènera par la voie verte vers Louvigny, avant de revenir à Caen. Chaque participant repartira avec une paire de chaussettes de running aux couleurs de cette Foire du Millénaire.

Un dimanche haut en couleur

Enfin, l'épreuve sportive de dimanche après-midi sera des plus festives. La FiC'olor promet de vous en mettre plein les yeux. Organisée "pour la première fois à Caen", elle offre un parcours coloré sur la voie verte, avec des passages de jets de poudres de couleur. "Il y a un rassemblement à la fin pour un grand lancer de poudres." Le parcours est donné à 15h, mais il est préconisé d'arriver 1h avant. La distance à parcourir, en marchant ou en courant, est d'environ 4km.

La FiC'olor est adaptée aux enfants à partir de 3 ans. Comptez 1€ pour les plus jeunes, 7€ pour les 6/12 ans, et 14€ pour les adultes.