En ce moment Unbreak my heart Toni BRAXTON
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Caen. Défilé de mode inédit : la Foire s'habille avec "Les Jalouses"

Economie. Une autre nouveauté pour la Foire de Caen, jeudi 25 septembre : un défilé de mode avec pour mannequins les clientes de la boutique Les Jalouses.

Publié le 18/09/2025 à 19h00 - Par Elvire Alix
Caen. Défilé de mode inédit : la Foire s'habille avec "Les Jalouses"
Nadège Hubert est gérante des "Jalouses" depuis 7 ans. Elle organise des défilés deux fois par an. - Elvire Alix

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La Foire de Caen sera aussi une vitrine pour la mode locale. Jeudi 25 septembre au soir, le chapiteau Magic Mirror accueillera le défilé des "Jalouses", la marque de vêtements créée par la Caennaise Nadège Hubert. Installée depuis sept ans avec son showroom du même nom rue de Falaise, Nadège Hubert décline son univers tout au long de l'année, que ce soit en boutique éphémère aux Rives de l'Orne, rue Froide ou encore lors d'événements ponctuels. A partir du 19 septembre, elle est de retour à la Foire de Caen avec ses créations pour la deuxième année consécutive. Pour Nadège Hubert, la Foire est l'occasion de retrouver sa clientèle fidèle de Caen mais aussi d'aller à la rencontre d'un public plus large : "C'est une belle vitrine qui permet de se faire connaître dans les autres départements", confie-t-elle.

Un défilé pas comme les autres

Si Nadège Hubert a l'habitude d'organiser deux défilés par an, c'est une première dans le cadre de la Foire.
Loin des codes stricts de la mode, ses défilés reposent sur la convivialité. Mais qu'en est-il des mannequins ? "Ce sont avant tout des clientes, des amies, des connaissances, de toutes morphologies et de tous âges. Surtout pas des pros, je veux de la bonne humeur, de l'ambiance et surtout pas de prise de tête", sourit Nadège. Chaque édition s'accompagne d'animations, de musique live et d'un public conquis par l'ambiance bon enfant. Pour cette soirée, une surprise attend les spectateurs : "Il va y avoir un peu de plumes… mais je n'en dirai pas plus !" Le défilé mettra en avant des modèles du 36 au 48, et une collection automnale. L'événement est gratuit mais sur invitation. Les personnes intéressées doivent contacter directement Nadège Hubert sur le compte Instagram @Lesjalouses pour obtenir un ticket ou venir à sa rencontre sur le stand de la Foire, les places étant limitées.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Gramin fenix 8 47mm
Gramin fenix 8 47mm Brest (29200) 650€ Découvrir
Faïence 20 x 20 INSISE
Faïence 20 x 20 INSISE Lyon (69001) 15€ Découvrir
Carrelage imitation travertin
Carrelage imitation travertin Lyon (69001) 15€ Découvrir
Robinet neuf pour radiateur en fonte
Robinet neuf pour radiateur en fonte Quimper (29000) 130€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Caen. Défilé de mode inédit : la Foire s'habille avec "Les Jalouses"
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple