Caen. Défilé de mode inédit : la Foire s'habille avec "Les Jalouses"

La Foire de Caen sera aussi une vitrine pour la mode locale. Jeudi 25 septembre au soir, le chapiteau Magic Mirror accueillera le défilé des "Jalouses", la marque de vêtements créée par la Caennaise Nadège Hubert. Installée depuis sept ans avec son showroom du même nom rue de Falaise, Nadège Hubert décline son univers tout au long de l'année, que ce soit en boutique éphémère aux Rives de l'Orne, rue Froide ou encore lors d'événements ponctuels. A partir du 19 septembre, elle est de retour à la Foire de Caen avec ses créations pour la deuxième année consécutive. Pour Nadège Hubert, la Foire est l'occasion de retrouver sa clientèle fidèle de Caen mais aussi d'aller à la rencontre d'un public plus large : "C'est une belle vitrine qui permet de se faire connaître dans les autres départements", confie-t-elle.

Un défilé pas comme les autres

Si Nadège Hubert a l'habitude d'organiser deux défilés par an, c'est une première dans le cadre de la Foire.

Loin des codes stricts de la mode, ses défilés reposent sur la convivialité. Mais qu'en est-il des mannequins ? "Ce sont avant tout des clientes, des amies, des connaissances, de toutes morphologies et de tous âges. Surtout pas des pros, je veux de la bonne humeur, de l'ambiance et surtout pas de prise de tête", sourit Nadège. Chaque édition s'accompagne d'animations, de musique live et d'un public conquis par l'ambiance bon enfant. Pour cette soirée, une surprise attend les spectateurs : "Il va y avoir un peu de plumes… mais je n'en dirai pas plus !" Le défilé mettra en avant des modèles du 36 au 48, et une collection automnale. L'événement est gratuit mais sur invitation. Les personnes intéressées doivent contacter directement Nadège Hubert sur le compte Instagram @Lesjalouses pour obtenir un ticket ou venir à sa rencontre sur le stand de la Foire, les places étant limitées.