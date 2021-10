Hors Normandie. Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 8 et dimanche 9 avril

MANCHE

Le Pont-de-Soulles est un très ancien quartier de Coutances, à la confluence des vallons et le long des voies d'accès à la cité. C'est là que se situaient les activités artisanales, de nombreux commerces, et les établissements de soin et d'accueil des pauvres. La chapelle de la Victoire et le cloître des Augustines sont des joyaux du 17e siècle valorisés par l'association Histopi. Rendez-vous ce samedi 8 avril 2017 sur le parking de l'espace Hugues-de-Morville à Coutances pour les visiter dans le cadre des week-ends du patrimoine.

Arnold Turboust viendra présenter son dernier album et ses morceaux plus anciens dans le cadre feutré du Château des Matignon de Torigny-les-villes ce samedi 8 avril 2017. Un retour aux sources pour l'artiste qui a vécu quelques années à Torigni-sur-Vire. Pour l'occasion, il sera accompagné par deux musiciens. La première partie sera assurée par Alain Briant, artiste coutançais à l'humour féroce.

L'amicale des Sapeurs-Pompiers de Mortain organise une manifestation sportive au profit de l'oeuvre des Pupilles, l'association pour les orphelins de Sapeurs-Pompiers. Cette dernière se déroule ce samedi 8 avril 2017 à partir de 10h à la petite chapelle de Mortain. Il s'agit d'un challenge VTT comprenant trois catégories avec des distances différentes. Plus d'infos sur la page Facebook challengevttdelapetitechapelle.

Saint Lô Commerces organise un concours de dessin gratuit ouvert aux 0-12 ans à l'occasion de Pâques. Faites participer vos enfants à l'opération dessine ta cloche jusqu'au 13 avril 2017. Ils doivent déposer leur dessin dans l'un des magasins de jeux ou jouets de Saint-Lô. Il y a des cadeaux à la clé, tous les détails et modèle de cloche sur saintlocommerces.com.

Le secours populaire Français organise une conférence sur Jean FERRAT, sa vie, son oeuvre musicale racontée par un ami de l'artiste avec extraits de ses chansons ce samedi 8 avril 2017 à 15h salle du Prieuré à Picauville.

Assistez à la nouvelle représentation théâtrale de la pièce "Ma colocataire est une garce!" avec Evelyne Leclercq et Maurice Risch ce dimanche 9 avril 2017 à Carentan-les-marais. Nadège vient réveiller le quotidien d'Hubert, vieux garçon, avec une pincée d'érotisme, un zeste de séduction et une bonne dose d'humour. Ensemble, ils vous réservent une histoire décapante où les répliques mémorables fusent dans un face à face irrésistible. Une comédie de Fabrice Blind et Michel Delgado.

Samedi 8 et dimanche 9 avril 2017, l'aéroclub Jean Piquenot à Gonneville le Theil vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir leur passion: les airs! Vols d'initiation et pilotage avec un instructeur; baptêmes de l'air: survolez le Val de Saire pour 30 € par personne. Accompagné par un instructeur, prenez le manche d'un de leurs avions pendant 30 minutes pour 80 €.

Assistez à la projection du film antigang aux Pieux ce samedi 8 avril 2017. Le papa de l'action à la française parraine son dauphin dans un film sur des policiers avec des battes de baseball qui chassent de méchants braqueurs de banques. Jean Reno revient pour faire du nettoyage tandis qu'Alban Lenoir n'en finit plus de crever l'écran.

Ce dimanche 9 avril 2017 participez au trail de l'agglo à Saint-Lô. Deux parcours sont proposés: 9 & 16 km. Comptez 8€ pour les 9 km, 10€ pour les 16 km et 1€ de majoration pour les inscriptions le jour de la course. Départ du Vallon de la Dolée à 10h pour les 16 km et 10h30 pour le 9km.

CALVADOS

Chaque année, l'ATSCAF (Association Touristique Sportive et Culturelle des Administrations Financières) du Calvados organise une grande randonnée reliant Caen à Villers-sur-Mer. Le rendez-vous est donné ce dimanche 9 avril 2017 et plusieurs départs sont proposés: Caen, Merville-Franceville-Plage ou Cabourg, avec service de navettes pour les retours. Ouverte à tous, du marcheur amateur au grand randonneur, choisissez votre distance: 20, 30 ou 50 km!

La Ville de Honfleur accueille son 5e salon du vin dans le cadre des prestigieux Greniers à Sel, en plein coeur du centre historique jusqu'au dimanche 9 avril 2017. L'organisation de ce salon a pour principale ambition de faire connaître et découvrir toutes les régions viticoles de France que représentent les 55 vignerons indépendants présents sur leur stand. Autour de dégustations, ils vous invitent à partager un moment convivial d'échanges sur leur métier et leur terroir qu'ils évoquent toujours avec passion. À noter cette année, la participation de nouveaux crus. Embarquez pour un voyage oenologique avec les Vignerons indépendants. L'alcool est à consommer avec modération.

L'ATVS (Association Touristique des vallées de la Vire et de la Souleuvre) organise le Dimanche 9 avril 2017 une randonnée pédestre ornithologique: Randonnée pédestre animée par des ornithologues. Départ: 9h00 devant la mairie de St Martin Don. Durée: 3h avec des pauses d'observation. Participation: 2€/adulte et 1€/enfant de – 12 ans. Au retour: cidre et brioche

L'association AdiTra organise un week-end autour de la culture indienne samedi 8 et dimanche 9 avril 2017. Cela comprend deux temps d'initiation (adulte et enfant) pour vous faire découvrir la danse et le rythme qui caractérise le Bharata Natyam. Les cours de danse sont assurés par Éloïse Salomé. Une initiation au chant afghan est également proposée par Mostafa Wafa. Plus d'infos sur la page Facebook AditraCaen.

L'équipe de l'émission musicale "N'oubliez pas les paroles!" présentée par Nagui sur France 2 sera à Caen ce Lundi 10 avril 2017 afin de trouver ses prochains candidats. Vous chantez juste, connaissez bien les standards de la variété française et avez envie de passer une folle après-midi, alors tentez votre chance en vous inscrivant sur le site de France 2 via le site: inscription.noplp.tv ou en appelant directement au 01 49 17 84 20.

Ce dimanche 9 avril 2017 c'est la 20e édition des courses de tulipes contre le cancer au départ du château d'Aubigny. Organisée par le Lions Club, ce sont 4 épreuves, de la marche à la course, qui vous permettront de participer activement à la lutte contre le cancer. Environ 2 000 participants s'élanceront, à partir de 9 h. Les inscriptions sont ouvertes auprès de l'office de tourisme du pays de Falaise jusqu'au vendredi 7 avril 2017.

Partez à la découverte du patrimoine millénaire de la ville aux cent clochers. Participez à des visites de Caen jusqu'au 28 avril 2017. Votre parcours débute à l'hôtel d'Escoville, siège de l'Office de Tourisme, et se poursuit à l'église Saint-Pierre, aux dimensions de cathédrale. D'églises en places, du Moyen-Âge à nos jours, vous ferez un véritable voyage patrimonial entre tradition et modernité et bénéficiez d'un accès privilégié à la terrasse de l'église Saint-Pierre. Visites les mardis et samedis. Départ à 11h du hall d'accueil de l'Office de Tourisme.

ORNE

Le Championnat de France de karting Junior se déroule samedi 8 et dimanche 9 avril 2017. Il est ouvert aux pilotes de 12 à 15 ans, se déroulera sur cinq épreuves. Le circuit ornais de Aunay-les-Bois a été choisi par la fédération. Deux pilotes normands seront au départ dont un membre de K61. Cette manifestation permet de sélectionner les meilleurs coureurs pour participer aux Championnats de France.

Dès samedi 8 avril et jusqu'au 30 avril rendez-vous à la Michaudière à Juvigny Val d'Andaine pour, le spectacle "De la terre à la scène" de la Ferme du Cheval de Trait avec Cobs et Percherons pour un après-midi à couper le souffle. Possibilité de déjeuner sur place sur réservation au 02 33 38 27 78.

L'Association la M.A.M. aux Trésors organise un atelier cupcake ce samedi 8 avril 2017 de 14h à 17h à Rémalard-en-Perche. Chaque enfant repartira avec ses propres créations. Cette opération s'adresse aux enfants de plus de 5 ans avec un nombre de participants limité. Plus d'infos au 02 33 25 87 42.

Dès samedi et jusqu'au dimanche 16 avril 2017 c'est le 24e tournoi international sénior plus à Bagnoles-de-l'Orne Normandie. Âgés de 50 à 85 ans pour les femmes et de 50 à 80 ans pour les hommes, les joueurs disputeront des matchs comptant pour leur classement international. Ils seront près de 200 venus d'Allemagne, d'Angleterre, de Belgique, d'Espagne, du Luxembourg et bien entendu de toute la France.

Jusqu'au dimanche 9 avril c'est le 32e printemps de Durcey. Vendredi, les poètes rencontrent les scolaires. Samedi à 15h c'est une promenade sur le "Chemin des poètes" et dimanche de 10h à 18h c'est le "Petit Salon du Livre de Poésie".

Jusqu'à dimanche 9 avril 2017 le cirque Borsberg, premier cirque de Normandie s'installe à Flers pour vous présenter son nouveau spectacle. Sous un coquet chapiteau de 600 places, très bien chauffé, venez découvrir sa cavalerie, ses funambules, ses sangles aériennes, sa caravane d'animaux exotiques, ses assiettes en folies, ses animaux de la ferme, son auguste de soirée et bien d'autres surprises…

Samedi 8 et dimanche 9 avril 2017 c'est la 14e édition de la fête de la bande dessinée et de l'image, Ornenbulle à Flers. Sur place la présence de 22 auteurs, des animations enfants à la Médiathèque de Flers avec coin lecture et coin jeux. Retrouvez également des ventes d'affiches, de cartes postales et d'enveloppes du Château de Flers… et il y a des BD à gagner pendant le festival: Tirage au sort et remise des lots par la librairie "Espace Culturel E.LECLERC Flers" le samedi et le dimanche à 16h30.