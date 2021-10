Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : lundi 3 avril

MANCHE

Le Pont-de-Soulles est un très ancien quartier de Coutances, à la confluence des vallons et le long des voies d'accès à la cité. C'est là que se situaient les activités artisanales, de nombreux commerces, et les établissements de soin et d'accueil des pauvres. La chapelle de la Victoire et le cloître des Augustines sont des joyaux du 17e siècle valorisés par l'association Histopi. Rendez-vous ce samedi 8 avril 2017 sur le parking de l'espace Hugues-de-Morville à Coutances pour les visiter dans le cadre des week-ends du patrimoine.

Samedi 8 et dimanche 9 avril 2017, l'aéroclub Jean Piquenot à Gonneville le Theil vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir leur passion: les airs! Vols d'initiation et pilotage avec un instructeur; baptêmes de l'air: survolez le Val de Saire pour 30 € par personne. Accompagné par un instructeur, prenez le manche d'un de leurs avions pendant 30 minutes pour 80 €.

CALVADOS

Chaque année, l'ATSCAF (Association Touristique Sportive et Culturelle des Administrations Financières) du Calvados organise une grande randonnée reliant Caen à Villers-sur-Mer. Le rendez-vous est donné ce dimanche 9 avril 2017 et plusieurs départs sont proposés: Caen, Merville-Franceville-Plage ou Cabourg, avec service de navettes pour les retours. Ouverte à tous, du marcheur amateur au grand randonneur, choisissez votre distance: 20, 30 ou 50 km!

La Ville de Honfleur accueille son 5e salon du vin dans le cadre des prestigieux Greniers à Sel, en plein coeur du centre historique du vendredi 7 au dimanche 9 avril 2017. L'organisation de ce salon a pour principale ambition de faire connaître et découvrir toutes les régions viticoles de France que représentent les 55 vignerons indépendants présents sur leur stand. Autour de dégustations, ils vous invitent à partager un moment convivial d'échanges sur leur métier et leur terroir qu'ils évoquent toujours avec passion. À noter cette année, la participation de nouveaux crus. Embarquez pour un voyage oenologique avec les Vignerons indépendants. L'alcool est à consommer avec modération.

ORNE

Le Championnat de France de karting Junior se déroule samedi 8 et dimanche 9 avril 2017. Il est ouvert aux pilotes de 12 à 15 ans, se déroulera sur cinq épreuves. Le circuit ornais de Aunay-les-Bois a été choisi par la fédération. Deux pilotes normands seront au départ dont un membre de K61. Cette manifestation permet de sélectionner les meilleurs coureurs pour participer aux Championnats de France.

À partir de vendredi 7 et jusqu'au dimanche 9 avril c'est le 32e printemps de Durcey. Vendredi, les poètes rencontrent les scolaires. Samedi à 15h c'est une promenade sur le "Chemin des poètes" et dimanche de 10h à 18h c'est le "Petit Salon du Livre de Poésie".