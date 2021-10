Hors Normandie. Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 avril

MANCHE

L'ART Normandie organise la 1re Diabolik de Ragnar, une course inspirée du nom du légendaire roi viking Ragnar à Herville en 817! Les passionnés de trail sont invités à venir défier Ragnar dans les sentiers de la Hague en individuel ou par équipe de 2 ou 3. Au programme: 6 heures de course, une boucle de 6.3km et 270 mètres de dénivelé positif par tour! C'est ce samedi 1er avril 2017 à Herqueville.

Le Pont-de-Soulles est un très ancien quartier de Coutances, à la confluence des vallons et le long des voies d'accès à la cité. C'est là que se situaient les activités artisanales, de nombreux commerces, et les établissements de soin et d'accueil des pauvres. La chapelle de la Victoire et le cloître des Augustines sont des joyaux du 17e siècle valorisés par l'association Histopi. Rendez-vous ce samedi 8 avril 2017 sur le parking de l'espace Hugues-de-Morville à Coutances pour les visiter dans le cadre des week-ends du patrimoine.

Samedi 8 et dimanche 9 avril 2017, l'aéroclub Jean Piquenot à Gonneville le Theil vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir leur passion: les airs! Vols d'initiation et pilotage avec un instructeur; baptêmes de l'air: survolez le Val de Saire pour 30 € par personne. Accompagné par un instructeur, prenez le manche d'un de leurs avions pendant 30 minutes pour 80 €.

Le Cirque Borsberg, premier cirque de Normandie est en tournée en Normandie et tient, encore une fois, à présenter des numéros de qualité, dignes des cirques de grande renommée. Retrouvez le chapiteau du cirque Borsberg à Avranches jusqu'à ce dimanche 2 avril 2017. Gagnez vos 2 places sur tendanceouest.com.

L'Association L'Espérance à Valognes au 61 rue Henri Cornat - face à la gare propose, ce samedi 1er avril 2017, un Marché de la Création de 10h à 19h. Sur place retrouvez une vingtaine d'exposants, l'entrée est gratuite.

Ce samedi 1er avril 2017, assistez à la représentation théâtrale de la " Troupe Mimesis " à 20 heures 30 dans la salle communale du Vrétot à Bricquebec en Cotentin. Formée de neuf comédiens, la troupe de théâtre a été créée en décembre 2012. Denise Bilodeau en est la metteure en scène attitrée.

Venez vivre un week-end les yeux rivés au ciel et laissez votre esprit et vos rêves flotter comme les cerfs-volants au gré du vent. Votre cerf-volant peut, bien entendu, participer à la fête sur l'Île de Tatihou samedi 1er et dimanche 2 avril 2017. Vous pourrez visiter le musée et la tour Vauban mais aussi observer le spectacle des cerfs-volants et participer à des ateliers de construction. Pour les plus petits, lâchers de bonbons, baptême de l'air pour les nounours ou les doudous. Tarifs habituels. Ateliers enfants à réserver sur place.

La délégation Normandie du Bearded Collie Club de France vous propose de participer ou d'assister à une journée dédiée au chien "Bearded Collie" au hangar à dirigeables d'Ecausseville ce dimanche 2 avril 2017, avec des activités qui ont du flair. Au programme: théorie sur le flair, 1 atelier " recherche de friandises ", 1 atelier " snuffelmat " et 1 atelier " chercher son jouet ". L'après-midi se terminera avec une balade " sniffante " en groupe.

Ce dimanche 2 avril 2017 c'est le slalom d'Agon Coutainville. Une course automobile comptant pour la Coupe de France des slaloms, du championnat de la Ligue de Normandie et du challenge de l'ASA du Bocage. Rendez-vous Place du marché d'Agon-Coutainville.

Venez visiter le phare de Carteret afin de découvrir son histoire, les différents objets qui la racontent. Au mois d'avril le phare sera ouvert le lundi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche. Ouvert les week-ends et week-ends prolongés pour les mois de mai et juin.

CALVADOS

Chaque année, l'ATSCAF (Association Touristique Sportive et Culturelle des Administrations Financières) du Calvados organise une grande randonnée reliant Caen à Villers-sur-Mer. Le rendez-vous est donné ce dimanche 9 avril 2017 et plusieurs départs sont proposés: Caen, Merville-Franceville-Plage ou Cabourg, avec service de navettes pour les retours. Ouverte à tous, du marcheur amateur au grand randonneur, choisissez votre distance: 20, 30 ou 50 km!

La Ville de Honfleur accueille son 5e salon du vin dans le cadre des prestigieux Greniers à Sel, en plein coeur du centre historique du vendredi 7 au dimanche 9 avril 2017. L'organisation de ce salon a pour principale ambition de faire connaître et découvrir toutes les régions viticoles de France que représentent les 55 vignerons indépendants présents sur leur stand. Autour de dégustations, ils vous invitent à partager un moment convivial d'échanges sur leur métier et leur terroir qu'ils évoquent toujours avec passion. À noter cette année, la participation de nouveaux crus. Embarquez pour un voyage oenologique avec les Vignerons indépendants. L'alcool est à consommer avec modération

L'association PatchWork qui aide les enfants et adolescents ayant des TED par le biais de l'équitation adaptée et de stage equi- handi-mentale alliant autonomisation, socialisation et équitation à besoin de vous. Afin de financer ces projets, ils organisent une journée Equifun ce dimanche 2 avril 2017 dans le cadre de la journée nationale de l'autisme au haras de Lukos à Tournay-sur-Odon

À la sortie de l'hiver et au début du printemps, le Comité d'Organisation des Courants de la Liberté propose de venir rechausser ses runnings à l'occasion d'une course conviviale. Organisé en collaboration avec la Ville de Luc-sur-Mer, commune traversée par le Marathon de la Liberté, l'Échauffement est une épreuve de course à pied sur une distance de 11 km qui se déroule ce dimanche 2 avril 2017.

Ce dimanche 2 avril 2017, la boutique Cabourg Sports et Loisirs organise des ateliers de loisirs créatifs pour les 2 à 18 ans. Selon l'âge et les envies, les enfants pourront réaliser des bijoux, de la broderie, des modelages en FIMO, du cartonnage, du scrapbooking, de l'art floral ou encore des mini-vitrines!

Dans le cadre de la fête des jonquilles, une randonnée équestre est organisée ce dimanche 2 avril au départ du centre équestre de la souleuvre à Carville le matin. Possibilité de mettre à disposition un cheval et d'être encadré pendant la randonnée. Participez également à une randonnée VTT au départ du Moulin Pinel entre 9h et 9h30 avec 2 circuits au choix de 26 ou 43 km. Infos auprès du centre équestre de la Souleuvre.

Grande gagnante de la Coupe des Nations en 2016, et des derniers Jeux Paralympiques par équipe, la Grande-Bretagne a de nouveau déplacé 8 de ses meilleurs sportifs au Pôle international du cheval à Saint-Arnoult jusqu'à dimanche 2 avril 2017. Du côté tricolore il faut compter sur Léa Sanchez et Thibault Stoclin ou encore Amandine Mazzoni qui participe à ses premières épreuves internationales avec Pomme du Bois Noir. De beaux moments de sport et d'émotions à prévoir en terres Normandes.

Fort du succès de sa première édition, PALMA vous invite à explorer des formes artistiques libres jusqu'au 9 avril 2017. Sillonner les rues, escalader les barrières, flâner dans les friches… L'espace public apparaît sous un nouveau jour: celui d'un terrain de jeux. À Caen et Mondeville ce sont des concerts, soirées festives, peintures murales, expositions, installations, rencontres et ateliers pour un parcours au gré de votre curiosité. Aborder la ville autrement, découvrir des pratiques artistiques inventives et sensibles, voilà ce que vous propose ce grand voyage métropolitain qu'est PALMA! Retrouvez le programme complet sur: palmafestival.com.

ORNE

Le Championnat de France de karting Junior se déroule samedi 8 et dimanche 9 avril 2017. Il est ouvert aux pilotes de 12 à 15 ans, se déroulera sur cinq épreuves. Le circuit ornais de Aunay-les-Bois a été choisi par la fédération. Deux pilotes normands seront au départ dont un membre de K61. Cette manifestation permet de sélectionner les meilleurs coureurs pour participer aux Championnats de France.

Ce samedi 1er avril 2017 rendez-vous à Saint Cyr la Rosière pour des séances d'initiation mêlant la théorie de base indispensable et la pratique au gré du calendrier apicole en collaboration avec l'Union Apicole Ornaise. C'est l'occasion de rencontrer des apiculteurs amateurs passionnés, de s'enrichir parfois des expériences de chacun et des conseils avisés des plus expérimentés, le tout dans une ambiance conviviale. Au programme de cette 2e séance: la vie de l'abeille, le fonctionnement d'une ruche ou encore les premières manipulations au rucher. Stage sur réservation au 02 33 73 48 06.

Ce samedi 1er avril rendez-vous au salon des vins à la Halle au Blé à Alençon. L'entrée est libre et gratuite, un verre à dégustation est proposé sur place à 4€.

Il y a une quinzaine de viticulteurs de la vallée de la Loire, de Bourgogne, Champagne, Sud-Ouest… mais aussi des auteurs oenophiles. La journée sera ponctuée de nombreux ateliers et un espace jeu dédié aux enfants permettra aux parents de rencontrer les vignerons en toute quiétude.

Ce samedi 1er avril 2017 rendez-vous dès 15h30 à la Médiathèque Aveline à Alençon pour le spectacle "Justine se raconte". Les participants de l'atelier Gazette de l'Épicerie sociale, avec l'écrivain public de la Régie des Quartiers, ont écrit le monologue touchant d'une vieille femme qui a vécu sur scène et devant la caméra: Justine raconte sa vie, et la vie en général. Ce texte sera interprété par Mireille Latour, sur une mise en scène de Luc Churin. Durée: entre 15 et 20 minutes.

Ce samedi 1er avril 2017 assistez au concert de l'Harmonie d'Alençon sous la direction de Laurent Letassey. C'est un voyage de l'Italie à l'Argentine pour y retrouver les standards de Nina Rota, Moriccone, Piazolla ou encore Canaro. Rendez-vous à la salle Mazeline de Damigny à partir de 20h30, comptez 2 euros l'entrée, c'est gratuit pour les moins de 18 ans. Un concert organisé par la Mairie de Damigny.

Jusqu'au dimanche 9 avril c'est le 32e printemps de Durcey. Vendredi, les poètes rencontrent les scolaires. Samedi à 15h c'est une promenade sur le "Chemin des poètes" et dimanche de 10h à 18h c'est le "Petit Salon du Livre de Poésie".

"Homocantor" est spectacle musical et théâtral préparé par L'Echo de Trun. Ce spectacle nous raconte en douze tableaux la merveilleuse histoire d'Homo Cantor, l'homme qui chante. De la préhistoire à nos jours, nous montrons comment la chanson a évolué au cours des siècles et comment elle va accompagner tous les moments de nos vies, pour nous aider à mieux vivre ensemble, dans la tendresse, la paix et la joie. 1re représentation à Vimoutiers ce Dimanche 2 avril 2017.

La Cie Ces Dames Disent braque les projecteurs sur Alençon, s'empare du thème du cinéma et vous propose d'investir des fauteuils scénographiques cachés en ville.

Jusqu'au 3 avril, une dizaine de fauteuils de cinéma seront disséminés dans la ville et vous attendent pour mettre à l'honneur différentes scènes du cinéma féminin. Retrouvez les fauteuils, asseyez-vous, utilisez les accessoires et filmez-vous en train d'interpréter les scènes qui vous seront proposées, en y apportant toute votre originalité!