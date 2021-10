Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : vendredi 31 mars

MANCHE

L'Association L'Espérance à Valognes au 61 rue Henri Cornat - face à la gare propose, ce samedi 1er avril 2017, un Marché de la Création de 10h à 19h. Sur place retrouvez une vingtaine d'exposants, l'entrée est gratuite.

Ce samedi 1er avril 2017, assistez à la représentation théâtrale de la " Troupe Mimesis " à 20 heures 30 dans la salle communale du Vrétot à Bricquebec en Cotentin. Formée de neuf comédiens, la troupe de théâtre a été créée en décembre 2012. Denise Bilodeau en est la metteuse en scène attitrée.

Venez vivre un week-end les yeux rivés au ciel et laissez votre esprit et vos rêves flotter comme les cerfs-volants au gré du vent. Votre cerf-volant peut, bien entendu, participer à la fête sur l'Île de Tatihou samedi 1er et dimanche 2 avril 2017. Vous pourrez visiter le musée et la tour Vauban mais aussi observer le spectacle des cerfs-volants et participer à des ateliers de construction. Pour les plus petits, lâchers de bonbons, baptême de l'air pour les nounours ou les doudous. Tarifs habituels. Ateliers enfants à réserver sur place.

CALVADOS

Grande gagnante de la Coupe des Nations en 2016, et des derniers Jeux Paralympiques par équipe, la Grande-Bretagne a de nouveau déplacé 8 de ses meilleurs sportifs au Pôle international du cheval à Saint-Arnoult jusqu'à dimanche 2 avril 2017. Du côté tricolore il faut compter sur Léa Sanchez et Thibault Stoclin ou encore Amandine Mazzoni qui participe à ses premières épreuves internationales avec Pomme du Bois Noir. De beaux moments de sport et d'émotions à prévoir en terres Normandes.

Construit en 1631, le Château de Balleroy est un monument incontournable du patrimoine Normand. Afin de fêter la réouverture du château de Balleroy ce samedi 1er avril 2017, participez à une visite théâtralisée aux chandelles à partir de 20h. Plus d'infos sur chateau-balleroy.fr ou par téléphone au 02 31 21 06 76.

ORNE

Ce samedi 1er avril 2017 rendez-vous dès 15h30 à la Médiathèque Aveline à Alençon pour le spectacle "Justine se raconte". Les participants de l'atelier Gazette de l'Épicerie sociale, avec l'écrivain public de la Régie des Quartiers, ont écrit le monologue touchant d'une vieille femme qui a vécu sur scène et devant la caméra: Justine raconte sa vie, et la vie en général. Ce texte sera interprété par Mireille Latour, sur une mise en scène de Luc Churin. Durée: entre 15 et 20 minutes.

Ce samedi 1er avril 2017 assistez au concert de l'Harmonie d'Alençon sous la direction de Laurent Letassey. C'est un voyage de l'Italie à l'argentine pour y retrouver les standards de Nina Rota, Moriccone, Piazolla ou encore Canaro. Rendez-vous à la salle Mazeline de Damigny à partir de 20h30, comptez 2 euros l'entrée, c'est gratuit pour les moins de 18 ans. Un concert organisé par la Mairie de Damigny.