Hors Normandie. Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 25 et dimanche 26 mars

MANCHE

Cette semaine c'est Saint-Lô le temps d'un week-end avec Véronique Jannot. Ce samedi 25 mars 2017: Véronique Jannot dédicacera son livre "Au fil de l'autre" à 11h à Planet R avant la projection du documentaire "Dakinis, le féminin de la sagesse" suivie d'une conférence en présence de l'artiste au Baz'Art à 18h. Et ce dimanche 26 mars 2017 c'est la compétition équestre au profit de l'association Graine d'Avenir au Pôle Hippique de Saint-Lô.

Samedi 25 mars 2017, la compagnie El Nucléo vous donne rendez-vous au théâtre de l'Archipel à Granville pour 1h15 de spectacle. Six artistes colombiens, danseurs et acrobates se sont réunis pour ce show dans lequel ils évoquent des questions fondamentales sur le monde d'aujourd'hui à travers les mouvements de leurs corps.

Invité dans le cadre des journées jazz 2017 de l'école des arts vivants de la Hague, Issachar investira l'Espace culturel de Beaumont-Hague ce samedi 25 mars 2017 pour proposer une palette de projets auprès de différents publics. Une master class ouverte aux élèves et musiciens amateurs jazz, ainsi qu'une fanfare éphémère qui aura son mot à dire lors d'un apéro concert. La journée se clôturera avec un concert autour de leur nouvel album.

Samedi 25 mars 2017, le Circuit, scène de musiques actuelles dans le Cotentin, accueille Rover à l'espace Buisson, à Tourlaville. Rover a sorti en 2012 un premier disque, il a donné plus de 200 concerts depuis et nous fait maintenant découvrir son deuxième album Let It Glow.

Samedi 25 mars 2017 retrouvez Le Groupe Swing (LGS) en concert à Cherbourg-en-Cotentin. Après plus de dix ans de carrière, plus de 1000 spectacles partout au Canada et à l'étranger devant plus de 500 000 spectateurs et avec plus d'1 Million de vues sur YouTube, ils vous donnent rendez-vous à l'école de cirque Sol'air à 20h30. Pour en savoir plus contactez le 02 33 22 06 69.

Samedi 25 et dimanche 26 mars 2017 c'est le 4ème salon des arts à Condé-sur-Vire. Au programme: Peintures, sculptures et photographies avec vote du public pour le meilleur artiste et remise du prix le dimanche 26 mars 2017 à 17h. Rendez-vous à la salle des fêtes de Condé-sur-Vire. Plus d'infos au 02 33 77 87 39.

Dimanche 26 mars 2017, mobilisez-vous pour le nettoyage du Havre de Blainville-sur-Mer. Pour cette deuxième session de nettoyage, rendez-vous à 14 h, sur le parking du restaurant Le Grand Herbet, à Blainville-sur-Mer. Le nettoyage sera encadré par Avril et l'APP2R. Pour plus de renseignements, 02 33 19 00 35 et www.associationavril.org.

"Jazz dans les Prés" débute sa troisième saison avec Nina Attal, chanteuse et guitariste exceptionnelle. Prodige précoce du blues, considérée à 16 ans comme l'une des voix les plus prometteuses des douleurs pentatoniques, la voilà désormais en furie du funk. C'est loin des sentiers traditionnels qu'elle trace sa route depuis 6 ans maintenant avec un succès qui ne se dément pas. Rendez-vous ce dimanche 26 mars 2017 à la Salle des fêtes André Leduc à Remilly-les-Marais.

Jusqu'au 31 mars 2017, les boutiques de mode indépendantes participant à l'opération collectent les vêtements que leur clientèle ne souhaite plus porter pour les redistribuer via Emmaüs France. Tous les vêtements de jour ou de nuit, propres et en bon état, pour femmes, hommes et enfants peuvent être donnés à l'occasion du 6ème Dressing du coeur. Des centaines de boutiques participent dans toute la France à ce recyclage! Plus d'infos sur federation-habillement.fr.

CALVADOS

Ce samedi 25 mars 2017, rendez-vous au Casino de Villers sur mer pour le spectacle Villers Palace. C'est un joyeux ballet de grooms, de cuistots qui traversent la scène de cet établissement en pleine effervescence pour satisfaire les clients les plus exigeants. Venez assister à ce tourbillon animé de claquettes Broadway, et d'autres surprises, proposé par la troupe Happy Feet Company venue tout spécialement de Caen! Un spectacle et buvette au profit d'ELA (Association Européenne contre les Leucodystrophies).

Samedi 25 et dimanche 26 mars 2017, le Pom's de Deauville accueille les championnats de France des clubs de tir à 10 mètres. Il y a 2 disciplines, la carabine et le pistolet, avec plus de 600 tireurs répartis sur 80 équipes. On notera la participation de plusieurs joueurs de l'équipe de France à cet événement.

La Finale Carabine adultes aura lieu samedi à partir de 13h et la Finale Pistolet adultes dimanche à partir de 17h30. L'entrée est libre de 8h30 à 19h.

Samedi 25 mars 2017 Le club de voile et les amis du Platon de Bernières-sur-mer vous proposent de les aider à nettoyer la plage avec eux tout l'après-midi. Parce que leur plage à besoin d'être propre pour notre bien et celui des animaux qui y vivent.

Le cinéma Paradiso à Aunay-sur-Odon invite petits et grands à la projection du film d'animation "La Fontaine fait son cinéma" ce samedi 25 mars 2017. Au programme: 6 courts-métrages en forme de fables, de petites histoires avec des animaux, qui contiennent une leçon de vie. Durée: 40 minutes, dès 3 ans. Goûter offert aux enfants à la fin de la projection.

Parce qu'une résidence Domitys ne se raconte pas… elle se visite! L'équipe de la résidence Le Carrousel à Cabourg se fera un plaisir de vous faire découvrir les Espaces Clubs, les appartements modernes tous équipés ainsi que d'autres nombreux atouts. À cette occasion, profitez ce samedi 25 mars 2017, des offres sur des séjours temporaires au sein de la résidence.

Pour le lancement de saison, L'Étape en Forêt à Sever-Calvados et son parcours dans les arbres vous propose de venir déguisé et d'obtenir ainsi un demi-tarif! 4 niveaux de parcours, dès 1,20m. Profitez du magnifique cadre de la forêt de St-Sever pour faire une balade et vous détendre. Hébergements insolites sur place, jeux pour enfants. Parcours dans les arbres ouvert les week-ends selon conditions météorologiques. Contactez l'Étape en Forêt.

Prenez de la hauteur! Admirez Cabourg et la mer depuis les 45 mètres de haut de la Grande Roue à partir de dimanche 26 mars 2017. Au programme: vente sur place de gaufres, churros et barbes à papa. Comptez entre 4 et 10 euros le droit d'entrée. Rendez-vous sur le parking de l'Office de Tourisme de Cabourg.

Ce dimanche 26 mars 2017 c'est le Carnaval à Saint-Sever Calvados. C'est une belle fête en prévision avec le carnaval de St Sever, dès l'après-midi, défilé de chars et musiciens déambuleront dans les rues. Restauration et buvette prévues sur place. Rendez-vous dans le bourg de 14h à 18h.

ORNE

Après Run, premier album dont les titres Your wish et The keys ont été utilisés à travers le monde pour diverses publicités, Talisco a sorti en janvier 2017 son second album: Capitol Vision. Talisco à découvrir en concert à la Luciole à Alençon ce samedi 25 mars 2017. Plus d'infos sur laluciole.org.

Samedi 25 et dimanche 26 mars 2017, c'est le Salon des Artistes d'Ecouché les Vallées. Il a pour objectif de promouvoir la culture à travers l'art, d'offrir une vitrine aux artistes et de sensibiliser le public à la création artistique. De nombreux artistes vous attendent pour vous faire partager leur passion. Ouverture de 14h à 18h le samedi et de 10h à 17h le dimanche. Buvette sur place.

Retrouvez Elle et Lui font leur cabaret vendredi 24 et samedi 25 mars 2017 à la Ferté en Ouche. Elle et Lui dans leurs histoires de coeur, elle et lui dans leur vie quotidienne, elle et lui dans leurs pensées les plus intimes, elle et lui dans leurs folies, bref elle et lui dans leur cabaret déjanté.

Dans le cadre du 12ème Printemps de la Chanson retrouvez Art Mengo à Bagnoles de l'Orne Normandie ce samedi 25 mars 2017. Nous avons tous en mémoire "Les Parfums de sa vie", "Parler d'amour", "La vie de château" ou encore "La mer n'existe pas"… Il a aussi composé pour les plus grands: Henri Salvador, Juliette Gréco, Johnny Hallyday, Jane Birkin ou encore Maurane. Après 7 ans d'absence il revient sur scène accompagné de ses musiciens, pour chanter " ses classiques " et pour présenter les morceaux qui composeront son nouvel album à paraître à l'automne et qui s'annonce comme un prolongement de ce beau parcours.

Jusqu'à samedi 25 mars 2017 c'est la 23ème édition de ciné environnement sur deux thématiques principales: les femmes dans l'environnement, le Jeu et la Ruralité et ses solutions. Ce vendredi 24 mars 2017 assistez par exemple à la projection du film Food Coop à 14h puis de l'éveil de la permaculture à 20h30. Rendez-vous au cinéma Le Rex à Sées et retrouvez la programmation sur cineenvironnement.wordpress.com.

Ce dimanche 26 mars 2017 c'est la 44ème course Alençon-Médavy. Les concurrents partent de la ville et se dirigent vers la forêt d'Ecouves. Les 5 derniers km, entièrement en forêt ont fait la réputation de l'épreuve car ils sont en côte!

Une côte régulière et une arrivée à 391 mètres. Cette arrivée située " nulle part " en apparence a lieu dans le carrefour de la Croix de Médavy. Un lieu magique pour terminer cette belle course. Venez encourager les coureurs!

Ce dimanche 26 mars 2017 ce sont les puces des couturières et des loisirs créatifs à Bagnoles-de-l'Orne Normandie. Retrouvez de nombreux produits: Mercerie, tissus, fils, laine, matériels et matériaux pour loisirs créatifs. Ouvert à tous les curieux et passionnés, particuliers souhaitant vendre ce type d'articles ainsi que les professionnels voulant vider leurs stocks. Crêpes, pâtisseries et boissons seront en vente au stand tenu par l'Association des Parents d'Élèves.