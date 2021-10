Hors Normandie. L'Agenda en Normandie: jeudi 23 mars

MANCHE

Cette semaine c'est Saint-Lô le temps d'un week-end avec Véronique Jannot. Ce vendredi 24 mars 2017 assistez au concert de Tenzin Gönpo "Voyage en terre inconnue pour cavalcade musicale" aux Ateliers Art Plume à 20h30. Samedi 25 mars 2017: Véronique Jannot dédicacera son livre "Au fil de l'autre" à 11h à Planet R avant la projection du documentaire "Dakinis, le féminin de la sagesse" suivie d'une conférence en présence de l'artiste au Baz'Art à 18h. Et ce dimanche 26 mars 2017 c'est la compétition équestre au profit de l'association Graine d'Avenir au Pôle Hippique de Saint-Lô.

Ce vendredi 24 mars 2017 assistez au concert du mois avec Bon Débarras à la Salle polyvalente Place Monaco, à Saint-Martin de Bréhal. Ça chante, ça tape du pied, ça danse. C'est entraînant, enthousiasmant, coloré. Il s'agit d'un trio aux racines bien ancrées en terre québécoise ou modernité et tradition se combinent à merveille. Comptez entre 5 et 14 euros.

CALVADOS

Parce qu'une résidence Domitys ne se raconte pas… elle se visite! L'équipe de la résidence Le Carrousel à Cabourg se fera un plaisir de vous faire découvrir les Espaces Clubs, les appartements modernes tous équipés ainsi que d'autres nombreux atouts. À cette occasion, profitez vendredi 24 et samedi 25 mars 2017 des offres sur des séjours temporaires au sein de la résidence.

Pour le lancement de saison, L'Étape en Forêt à Sever-Calvados et son parcours dans les arbres vous propose de venir déguisé et d'obtenir ainsi un demi-tarif! 4 niveaux de parcours, dès 1,20m. Profitez du magnifique cadre de la forêt de St-Sever pour faire une balade et vous détendre. Hébergements insolites sur place, jeux pour enfants. Parcours dans les arbres ouverts les week-ends selon conditions météorologiques. Contacter l'Étape en Forêt.

ORNE

Ce dimanche 26 mars 2017 c'est la 44e course Alençon-Médavy. Les concurrents partent de la ville et se dirigent vers la forêt d'Ecouves. Les 5 derniers km, entièrement en forêt ont fait la réputation de l'épreuve car ils sont en côte! Une côte régulière et une arrivée à 391 mètres. Cette arrivée située " nulle part " en apparence a lieu dans le carrefour de la Croix-de-Médavy. Un lieu magique pour terminer cette belle course. Venez encourager les coureurs!

Ce dimanche 26 mars 2017 ce sont les puces des couturières et des loisirs créatifs à Bagnoles-de-l'Orne Normandie. Retrouvez de nombreux produits: Mercerie, tissus, fils, laine, matériels et matériaux pour loisirs créatifs. Ouvert à tous les curieux et passionnés, particuliers souhaitant vendre ce type d'articles ainsi que les professionnels voulant vider leurs stocks. Crêpes, pâtisseries et boissons seront en vente au stand tenu par l'Association des Parents d'élèves.