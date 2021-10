Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : lundi 20 mars

MANCHE

Samedi 25 mars 2017, la compagnie El Nucléo vous donne rendez-vous au théâtre de l'Archipel à Granville pour 1h15 de spectacle. Six artistes colombiens, danseurs et acrobates se sont réunis pour ce show dans lequel ils évoquent des questions fondamentales sur le monde d'aujourd'hui à travers les mouvements de leurs corps.

Invité dans le cadre des journées jazz 2017 de l'école des arts vivants de la Hague, Issachar investira l'Espace culturel de Beaumont-Hague ce samedi 25 mars 2017 pour proposer une palette de projets auprès de différents publics. Une master class ouverte aux élèves et musiciens amateurs jazz, ainsi qu'une fanfare éphémère qui aura son mot à dire lors d'un apéro concert. La journée se clôturera avec un concert autour de leur nouvel album.

CALVADOS

Ce samedi 25 mars 2017, rendez-vous au Casino de Villers sur mer pour le spectacle Villers Palace. C'est un joyeux ballet de grooms, de cuistots qui traversent la scène de cet établissement en pleine effervescence pour satisfaire les clients les plus exigeants. Venez assister à ce tourbillon animé de claquettes Broadway, et d'autres surprises, proposé par la troupe Happy Feet Company venue tout spécialement de Caen! Un spectacle et buvette au profit d'ELA (Association Européenne contre les Leucodystrophies).

Samedi 25 et dimanche 26 mars 2017, le Pom's de Deauville accueille les championnats de France des clubs de tir à 10 mètres. Il y a 2 disciplines, la carabine et le pistolet, avec plus de 600 tireurs répartis sur 80 équipes. On notera la participation de plusieurs joueurs de l'équipe de France à cet événement. La Finale Carabine adultes aura lieu samedi à partir de 13h et la Finale Pistolet adultes dimanche à partir de 17h30. L'entrée est libre de 8h30 à 19h.

ORNE

Après Run, premier album dont les titres Your wish et The keys ont été utilisés à travers le monde pour diverses publicités, Talisco a sorti en janvier 2017 son second album: Capitol Vision. Talisco à découvrir en concert à la Luciole à Alençon ce samedi 25 mars 2017. Plus d'infos sur laluciole.org.

Samedi 25 et dimanche 26 mars 2017, c'est le Salon des Artistes d'Écouché les Vallées. Il a pour objectif de promouvoir la culture à travers l'art, d'offrir une vitrine aux artistes et de sensibiliser le public à la création artistique. De nombreux artistes vous attendent pour vous faire partager leur passion. Ouverture de 14h à 18h le samedi et de 10h à 17h le dimanche. Buvette sur place.