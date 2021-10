Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : mercredi 5 avril

MANCHE

L'amicale des Sapeurs-Pompiers de Mortain organise une manifestation sportive au profit de l'oeuvre des Pupilles, l'association pour les orphelins de Sapeurs-Pompiers. Cette dernière se déroule ce samedi 8 avril 2017 à partir de 10h à la petite chapelle de Mortain. Il s'agit d'un challenge VTT comprenant trois catégories avec des distances différentes. Plus d'infos sur la page Facebook challengevttdelapetitechapelle.

Saint Lô Commerces organise un concours de dessin gratuit ouvert aux 0-12 ans à l'occasion de Pâques. Faites participer vos enfants à l'opération dessine ta cloche jusqu'au 13 avril 2017. Ils doivent déposer leur dessin dans l'un des magasins de jeux ou jouets de Saint-Lô. Il y a des cadeaux à la clé, tous les détails et modèle de cloche sur saintlocommerces.com.

CALVADOS

Ce mercredi 5 avril 2017, journée spéciale U.S Avranches sur Tendance Ouest à l'occasion du ¼ de finale entre Avranches et le Paris-Saint-Germain. Après Normandie Matin en direct d'Avranches, Tendance Ouest s'installe sur l'esplanade du stade Michel D'Ornano dans l'après-midi, et dès 21h suivez le match en direct sur Tendance Ouest avec Thibault Deslandes et Sylvain Letouzé.

L'équipe de l'émission musicale "N'oubliez pas les paroles!" présentée par Nagui sur France 2 sera à Caen ce Lundi 10 avril 2017 afin de trouver ses prochains candidats. Vous chantez juste, connaissez bien les standards de la variété française et avez envie de passer une folle après-midi, alors tentez votre chance en vous inscrivant sur le site de France 2 via le site: inscription.noplp.tv ou en appelant directement au 01 49 17 84 20.

ORNE

À partir d'aujourd'hui assistez à un spectacle équestre au Haras national du Pin. Au sein du manège d'Aure, les artistes Pierik et Toma et les agents du vous présentent un spectacle inédit et humoristique au plus près du public. Le savoir-faire et les surprises sont au rendez-vous pour un moment à savourer en famille ou entre amis. Visite guidée du Haras et visite libre du parcours découverte de l'écurie n°1 possible avant ou après le spectacle.

Dès ce samedi 8 avril et jusqu'au dimanche 16 avril 2017 c'est le 24ème tournoi international sénior plus à Bagnoles-de-l'Orne Normandie. Âgés de 50 à 85 ans pour les femmes et de 50 à 80 ans pour les hommes, les joueurs disputeront des matchs comptant pour leur classement international. Ils seront près de 200 venus d'Allemagne, d'Angleterre, de Belgique, d'Espagne, du Luxembourg et bien entendu de toute la France.

