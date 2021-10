Hors Normandie. L'Agenda en Normandie: mardi 4 avril

MANCHE

Ce mercredi 5 avril 2017 l'US Avranches affronte le PSG en quart de finale de la Coupe de France. Le coup d'envoi est donné à 21h05, au stade d'Ornano, à Caen. Si vous n'avez pas de billets, écoutez Tendance Ouest pour suivre la rencontre en direct et en intégralité.

Arnold Turboust viendra présenter son dernier album et ses morceaux plus anciens dans le cadre feutré du Château des Matignon de Torigny-les-villes ce samedi 8 avril 2017. Un retour aux sources pour l'artiste qui a vécu quelques années à Torigni-sur-Vire. Pour l'occasion, il sera accompagné par deux musiciens. La première partie sera assurée par Alain Briant, artiste coutançais à l'humour féroce. Les concerts seront comme toujours précédés et suivis d'un rendez-vous convivial avec restauration et buvette sur place dans la galerie du château, où seront exposées des photos d'Alain Briant, également photographe de talent. Un historien local vous contera l'histoire architecturale de ce lieu remarquable, et ceci toujours dans le souci de valoriser le patrimoine du département.

CALVADOS

Ce vendredi 7 avril 2017, participez à un apéro musiko à la bibliothèque d'Hérouville St Clair. Vous apportez vos instruments, vos CD, vos morceaux préférés, votre envie de jouer et de chanter, ou vous venez tout simplement écouter et partager. Un événement orchestré par Marion Motte, multi-instrumentiste et vous.

Du deux-roues en voiture, des acrobaties, des cascades, des figures d'évitement, du freestyle moto, du wheeling en "Big Foot", la traversée d'un mur de feu, une " voiture tonneau " ou même la plus grosse collection de "Monster Trucks Américains" actuellement en tournée sur le territoire français. L'univers "Motor Show Cascadeurs" débarque à Lisieux ce samedi 8 avril 2017. À la fin du spectacle: Baptême en Monster truck, dédicaces et photos souvenirs avec les pilotes. Snack et confiserie à disposition ainsi qu'un accès handicapé.

ORNE

Ce vendredi 7 avril 2017 participez à une séance d'échange cinématographique à la médiathèque de Mortagne au Perche. Pour cette séance, ce sont les abonnés et autres visiteurs de la médiathèque qui auront la parole: chacun est invité à venir parler d'un film qui lui tient à coeur et plus particulièrement d'une scène qu'il ou elle affectionne particulièrement. Un extrait de chacun des films mis en avant sera projeté pendant la séance.

Ce vendredi 7 avril 2017, participez à une sortie en famille intitulée " Au fil des légendes " à Bagnoles-de-l'Orne Normandie. Sur inscription avant 11h30 le jour de la sortie. Le parc du château est peuplé de petits êtres fantastiques… derrière un arbre, au détour d'un rocher ou le long d'un sentier… un lutin, un loup-garou, une fée. Les nombreuses légendes et anecdotes de Bagnoles de l'Orne Normandie et de la région se dévoilent.