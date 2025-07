Podcast Tour de France. Thierry Marie : "Mon échappée solitaire de 234km, c'est le couronnement de ma carrière"

Thierry Marie fait partie du club très fermé des vainqueurs d'étapes et porteurs du maillot de leader sur les trois grands tours : le Tour de France, le Giro, et la Vuelta. Le natif de Bénouville, qui a grandi à Bréville-les-Monts, dans le Calvados, revient sur sa carrière chez les professionnels, après avoir fait ses gammes à Ifs, Caen et Livarot. Il est le dernier invité de notre dernier podcast Tour de France : l'échappée normande.

Epopée légendaire

En 1991, le Normand s'avance sur le Tour de France avec une solide réputation. Excellent sur le contre-la-montre, il remporte presque tous les prologues auxquels il participe, et a déjà porté le maillot jaune en 1986 et 1990. Lors du grand départ à Lyon, pas de suspense, il signe le meilleur chrono dans le parc de la Tête d'Or, et revêt à nouveau la tunique jaune. Qu'il perd plus tard, avant de signer un exploit retentissant.

Lors de la 6e étape, le peloton quitte Arras pour rejoindre Le Havre. "En 1986, j'avais été frustré de ne pas pouvoir traverser la Normandie en jaune, alors, j'ai eu ce coup de folie d'attaquer 15km après le départ. Je n'ai rien lâché, et j'ai tenté un coup de poker." Thierry Marie s'embarque dans une aventure impossible, s'échappant seul en tête. Mais il profite d'un moment de flottement dans le peloton. Le maillot jaune Rolf Sørensen a abandonné sur une chute la veille, et il n'y a pas de leader pour imprimer le tempo. "A un moment donné ils ont tergiversé, et ça m'a profité."

Un (presque) record

Thierry Marie ne lâche rien, et ralliera l'arrivée seul, avec 1'54 d'avance sur les autres. "C'était le couronnement de ma carrière", se remémore-t-il encore. De quoi faire coup double : il remporte l'étape, et récupère le maillot jaune à nouveau. Surtout, il s'agit de la plus grande échappée en solitaire de l'histoire du Tour de France (234km), derrière celle d'Albert Bourlon en 1947. "J'étais cuit", avouera-t-il tout de même, au point de perdre le maillot de leader deux jours plus tard, lors d'un contre-la-montre, pourtant son effort favori, d'une distance de 74km entre Argentan et Alençon.

Les téléspectateurs profiteront même d'un moment totalement insolite. Dans le résumé, on y voit Thierry Marie, seul en tête, en train de pousser la chansonnette pour les caméras. "On avait une promiscuité avec les JRI, les Journalistes reporters d'images. Pour animer, on m'a demandé de chanter. C'était mignon", sourit-il.

D'autres anecdotes légendaires

En 1986, Thierry Marie perd le maillot jaune au moment de traverser la Normandie à cause… De son compagnon de chambre ! Il raconte cette grande déception dans le podcast, tout comme sa participation aux Jeux olympiques de Los Angeles en 1984, sa défaite sur les Champs-Elysées face à Greg Lemond, ou encore son analyse du contre-la-montre individuel à venir dans les rues de Caen.

