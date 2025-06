Podcast. Raymond Martin, Ornais 3e du Tour de France 1980 : "C'est ce jour-là que j'ai perdu le Tour"

"On crevait de soif, on arrivait dans des bars, on descendait du vélo et on piquait tout comme des voleurs." C'est certain, Raymond Martin a connu un cyclisme d'un autre temps, bien loin du sport d'aujourd'hui, où tout est pensé, tout est calculé. Le cycliste ornais né à Pont-Erambourg, désormais Saint-Pierre-du-Regard, est l'invité de notre podcast Tour de France : l'échappée normande.

Sur le podium du Tour de France

Né en 1949, il a participé à dix Tour de France entre 1973 et 1983. De quoi croiser quelques noms illustres comme Eddy Merckx, Bernard Hinault, ou encore un certain Raymond Poulidor, qui était "un mec super sympa, et un grand champion". D'ailleurs, c'est en partie grâce à "Poupou", qu'en 1980 Raymond Martin termine avec le maillot blanc à pois rouge du meilleur grimpeur sur le dos.

Le cycliste a roulé avec certains des meilleurs de l'histoire de son sport. - Archives de Raymond Martin

Lors de cette même édition, notre Normand remporte une étape, se classe troisième du classement général, et s'était pris à rêver du maillot jaune. Mais une succession d'événements va lui causer des ennuis. Alors afin de savoir pourquoi il nous a déclaré "c'est ce jour-là que j'ai perdu le Tour de France", vous n'avez qu'à écouter le podcast !

Désormais, Raymond Martin s'occupe d'une société de textile en Tunisie. Il était dans nos studios pour revenir sur sa riche carrière.

Des histoires dingues

Le cyclisme de Raymond Martin est celui d'une époque révolue, et il nous délivre quelques délicieuses anecdotes. En écoutant l'épisode quatre de cette série consacrée à la Grande Boucle, vous entendrez parler d'une bouteille de coca au pied du Viaduc de Calix, d'une dérouillée à Potigny, d'un ravitaillement sur Liège-Bastogne-Liège à base de moutarde et saucisson, ou encore d'une partie de cartes avec Raymond Poulidor.

Où écouter ce podcast ?

