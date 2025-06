"Tour de France : l'échappée normande". Le nouveau podcast qui parle des cyclistes de légende

La Normandie a attendu le passage du Tour de France sur ses terres trop longtemps, mais ce retour s'annonce dantesque ! L'édition 2025 de la Grande Boucle proposera au peloton trois étapes dans la région : une arrivée vallonnée à Rouen, un contre-la-montre individuel déterminant à Caen, et une étape entre Bayeux et Vire qui promet une course palpitante aux allures de Liège-Bastogne-Liège. Pour fêter cet événement en grande pompe, Tendance Ouest vous propose une nouvelle série de podcasts, nommée Tour de France : l'échappée normande.

Souvenirs et moments légendaires

La série comprendra six épisodes, chacun consacré à une figure du cyclisme. Un Normand, brillant sur les routes du Tour de France, se livre au micro de Lilian Fermin et revient sur sa carrière : sa découverte du cyclisme, ses routes d'entraînements, ses débuts en professionnel, ses exploits sur le Tour de France, et puis l'après-carrière… Entre anecdotes croustillantes, échappées de légende, victoires historiques et souffrances immenses, plongez dans les coulisses du Tour de France.

Premier invité : Vincent Barteau

Notre premier cycliste à la gouaille marquante est originaire de l'agglomération caennaise. Témoin de mariage de Laurent Fignon et grand ami de Greg Lemond, il aura porté le maillot jaune "par hasard", car il s'est "arrêté pisser", et a inscrit à son palmarès une victoire d'étapes le 14 juillet 1989, le jour du bicentenaire de la Révolution. Pour tout écouter, c'est ici :

Qui est le prochain invité de ce podcast dédié au Tour de France ?

Un épisode sera à retrouver chaque lundi matin à 7h, jusqu'à ce que la compétition ne débute. La semaine prochaine, le 9 juin, le Seinomarin Bruno Thibout dévoilera tout sur sa carrière. Saviez-vous qu'il était le premier cycliste dans l'histoire du Tour de France à avoir franchi le pont de Normandie ? Ensuite, quatre noms de légende se succéderont… mais surprise, on ne dévoile rien pour le moment !

Où écouter ce podcast ?

Notre podcast Tour de France : l'échappée normande est à retrouver sur Podcasts by Tendance Ouest, et sur toutes les plateformes de streaming.