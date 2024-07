Télévision. La Normandie "nouvelle destination star de nos vacances" à l'honneur sur M6

Consacrée à la montée en popularité de la Normandie en tant que destination touristique incontournable, l'émission met en lumière le charme unique et les spécificités de la région qui séduisent de plus en plus de visiteurs.

Si on en suit le synopsis : “Adieu les plages bondées, les prix exorbitants et les canicules étouffantes de la Méditerranée. Aujourd'hui, la Bretagne et la Normandie sont les nouvelles destinations stars de vos vacances. Avec des fréquentations records, plus de 22 millions de nuitées ont été réservées en Bretagne l'an dernier et près de 50 millions pour la Normandie ! Leurs atouts : des paysages authentiques, une identité régionale affirmée et un terroir qui se réinvente en permanence. Le temps d'un été, Zone Interdite vous fait découvrir les trésors cachés de ces deux régions pleines de ressources surprenantes.”

De quoi ramener du beau monde dans la région cet été !

Mardi 30 juillet à 21h10 sur M6, avec Zone Interdite.