Thierry Olive de l'amour est dans le pré: J'ADORE !!!

Monsieur Thierry Olive,

A peine 10 minutes à la télévision et déjà je vous adore. Il vous a fallu simplement rire pour me séduire et dire trois mots pour m'émouvoir.

Vous au moins, vous représentez, la Manche, la vraie, pas celle de «Julie et de Manche Tourisme» mais celle de Paul Bedel votre illustre ainé, « un paysan du moyen-âge» comme vous. Et comme lui, vous avez cet accent bien «d' chez nous» et cette «bouille bien ronde de normand» qui nous font sourire (oui c'est vrai je l'admet). Comme lui, vous véhiculez des valeurs et comme lui, vous contribuez à perpétuer la tradition d'une Manche rurale et fière de l'être. Votre simplicité, votre pudeur, votre optimisme et votre rire si communicatif m'ont ramener loin, très loin de la morosité ambiante mais tellement près de la Manche que j'aime et qu'on oublie parfois.

Alors Monsieur Olive, vous serez surement victime des moqueries, de la part de certains téléspectateurs et des quelques magazines qui se délectent avec ironie des personnages hauts en couleurs comme celui que vous êtes. Mais qu'importe, « ceusse là », comme vous dîtes, ne nous intéressent pas.

Oh non ! Ce message n'est pas à ranger parmi les nombreuses lettres d'amour que vous allez recevoir avant l'émission. Non, c'est un message de simple admiration et de profond respect de la part d'un autre manchois qui vous souhaite vraiment de trouver « l'amour dans le pré »...

Retrouvez Thierry Olive sur www.m6.fr/emission-l_amour_est_dans_le_pre/agriculteur/thierry/