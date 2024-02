Bieville-Quétiéville. Le haras de Tony Parker récolte un million d'euros en moins d'une heure

50 minutes : c'est le temps qu'il a fallu à l'ancien basketteur Tony Parker pour récolter un million d'euros pour son haras situé à Quiétiéville à Belle Vie en Auge dans le Calvados. Jeudi 22 février, la plateforme d'investissement en ligne Bricks.co a rassemblé plus de 2 800 investisseurs souhaitant investir dans le domaine du propriétaire du club de l'ASVEL.

En seulement 5 minutes, 700 000 € de fonds avaient été levés. Avec cet investissement, le projet est ambitieux : il compte doubler la capacité d'accueil du haras et viser les courses d'ici deux ans avec une centaine de chevaux en pension chaque jour. "On espère voir 50 boxes de poulinières, 54 boxes yearling et chevaux au repos répartis sur 2 zones", a déclaré la star du basket.

Tony Parker a fait l'acquisition de ce haras en 2021 avec Nicolas Batum, une autre star du basket, originaire de Pont-L'évêque.