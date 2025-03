Près de Caen. Quick poursuit son retour avec l'ouverture d'un nouveau fast-food : découvrez dans quel secteur

L'enseigne Quick effectue un retour en grâce depuis quelques années. Remplacé par Burger King à Caen et Mondeville, le restaurant venu de Belgique n'existe plus qu'à Caen Côte de Nacre dans l'agglomération. Mais un deuxième Quick devrait s'implanter autour de Caen, et ce sera à Mondeville justement.

Ouverture au mois de mai ?

France Travail a déjà lancé une campagne de recrutement, les 31 mars et 7 avril. Le Quick s'implantera à Mondeville 2, dans la rue Aristide Boucicaut, là où se trouvent déjà de nombreux restaurants. Quick devrait prendre la place de Maître Corbeau, entre Tommy's Dinner et Asian Wok, face à Pizza Del Arte. Le fast-food pourrait ouvrir ses portes dans quelques mois, le 29 mai.