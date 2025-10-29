Sécurité. Près de 500 feux de cheminées dans la Manche depuis 2025

Chaque jour en France, un incendie d'habitation se déclare toutes les deux minutes.

Les fumées, plus dangereuses que les flammes ?

Un feu, ça va très vite : en cinq minutes, la température d'une pièce en flammes atteint les 600 degrés… Mais ce ne sont pas les flammes qui tuent le plus souvent : 80% des victimes meurent intoxiquées par les fumées.

Dans la Manche, les sapeurs-pompiers sont intervenus sur plus de 670 incendies domestiques l'année dernière dont 400 feux de cheminée. Et, depuis le début de l'année, déjà près de 500 interventions ont été recensées.

Le détecteur de fumée : il est obligatoire depuis 2015

Les feux sont souvent dus à des installations électriques défectueuses et à des cheminées mal entretenues… Pour éviter le drame, faites ramoner votre cheminée au moins une fois par an. Ne surchargez pas les multiprises et ne laissez jamais vos appareils en charge sans surveillance. Installez un détecteur de fumée : il est obligatoire depuis 2015 et peut vous sauver la vie.

En cas d'incendie, composez le 18 ou le 112 pour alerter les secours.