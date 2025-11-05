Insolite. De Salamèche à Moumouton : j'ai visité Rouen tout en cherchant des Pokémon

C'est une balade insolite à laquelle j'ai participé cette semaine. Nommée Pokétour, elle permet de visiter la ville de Rouen tout en cherchant des Pokémon.

Allier histoire et Pokémon

Ce jour-là, nous avons rendez-vous devant le restaurant La Couronne à Rouen. Nous sommes une bonne vingtaine dont de nombreux enfants, à attendre la guide-conférencière Léa Brieau, qui assure la visite. "J'ai été engagée par le professeur Chen, explique-t-elle. C'est le professeur qui donne le tout premier Pokémon à Sacha et qui forme les dresseurs de Pokémon." Ce dernier a fait appel à Léa Brieau parce qu'il a besoin d'une nouvelle équipe mais avant de pouvoir nous embaucher, il va nous tester sur notre sens de l'observation. L'objectif de la visite : "Trouver les Pokémon qui seront cachés sur le parcours." Il s'agit en réalité d'images où sont imprimés les Pokémon. Nous sommes place du Vieux Marché et le professeur Chen nous informe qu'un Pokémon est caché près de nous mais pour le trouver, il faut savoir où se situe la statue de Jeanne d'Arc ! J'ai de la chance, car je sais où elle est, alors je m'y dirige rapidement. Arrivée devant la statue, un garçon parvient à trouver Salamèche avant moi ! Et quoi de mieux que ce Pokémon feu, en référence au bûcher de Jeanne d'Arc.

Des nouvelles anecdotes sur la ville

Nous arrivons place de la Pucelle. La guide nous explique "qu'au début, on pensait que c'était ici que Jeanne d'Arc est morte. On a découvert il y a un peu plus de 100 ans que c'était sur la place du Vieux Marché". Des Pokémon s'y cachent : "Le professeur Chen m'a envoyé un message mais je l'ai récupéré en mille morceaux", nous dit-elle. En reconstituant la phrase, nous découvrons qu'ils sont sur la façade de l'hôtel de Bourgtheroulde, ornée de la salamandre de François Iᵉʳ, du porc-épic de Louis XII et de l'hermine d'Anne de Bretagne. Ayant déjà visité les châteaux de la Loire, je reconnais ces emblèmes et réponds aux questions de la guide qui teste nos connaissances. Rue de la Pie, nous cherchons Cornèbre, un Pokémon oiseau, que les enfants trouvent avant moi près de la maison où est né le célèbre écrivain Pierre Corneille ! Ce que j'apprécie dans cette visite c'est qu'adultes comme enfants, nous apprenons de nouvelles anecdotes liées à notre propre ville. Rue Sainte-Croix-des-Pelletiers, Léa Brieau nous explique par exemple en quoi consistait le métier des pelletiers. "Ils travaillent et vendent les peaux de mouton, d'agneau, etc.". Un rébus nous mène à deux Pokémon : Moumouton et Wattouat, pour la plus grande joie des enfants. Nous terminons rue Rollon, devant une pieuvre dessinée sur un mur. Une visite originale qui plaît à toute la famille !