Val de Reuil : un plongeon dans la serre tropicale géante

Située à Val-de-Reuil, cette serre zoologique de 6 000 m2 unique en France a ouvert ses portes en septembre et a déjà séduit des milliers de visiteurs.Tout débute par la Terre des Origines, le premier des huit "territoires" thématiques. On y croise des espèces aquatiques vieilles de 400 millions d’années : raie, Arwana ou autre Axolotl, une créature capable de vivre sous l’eau comme sur la terre. Plus loin, un groupe de chauves-souris apparaît tel une grappe bruissante sous laquelle s’agite un tatou frénétique.

N’oubliez pas de passer par la volière des Loriquets pour donner à manger (du nectar de fleurs !) à ces pétillants perroquets. On est tout de suite frappé par la qualité des enclos, des bassins, des aquariums. Le bien-être des animaux est ici un leitmotiv.

L’une de nos terres préférées est peut-être celle des "insomnies". Dans une grotte artificielle, les pupilles dilatées, on y découvre sous lampe ultra-violette une faune ayant fait de la nuit son royaume : grenouilles aux yeux-rouges, scorpions, poissons aveugles...

Fascinant. De retour en plein jour, les piranhas ou les grenouilles multicolores viennent vous scruter derrière leur vitre. Puis surgissent les alligators ou les loutres. A chaque fois, une fiche rappelle que ces animaux sont menacés par l’homme. Car Biotropica joue aussi un rôle de protection. Bienvenue dans le zoo du XXIe siècle.

Pratique. Biotropica, Base de Loisirs de Léry-Poses. Ouvert de 9h30 à 18h. Fermé le 25 décembre et 1er janvier. Tarifs : 9 € (adulte), 5,5 € (moins de 11 ans). Infos sur biotropica.fr