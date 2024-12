Insolite. Cette commune du Calvados possède un bout de Lune : mais est-ce vraiment possible ?

En juin dernier, la ville allemande jumelée avec Ifs (Niederwerrn-Oberwerrn), leur a offert un cadeau pour le moins surprenant : un titre de propriété sur la Lune. "Ça nous a amusés, alors on l'a mis dans notre journal communal pour en informer les habitants", explique la Ville. En effet, ce n'est pas tous les jours qu'on devient propriétaire d'une parcelle sur la Lune. L'information a fini par passer aux informations nationales et il y a eu "un effet boule de neige", selon la commune. Cependant, il n'est évidemment pas possible de s'approprier de la sorte des corps célestes (selon le Traité de l'espace) même si avec ce cadeau lunaire, nos amis allemands ont fait mouche !