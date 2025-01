Zoo de Jurques. César, fête ses 30 ans et décroche… un record d'Europe de longévité !

César n'est pas un saïmiri comme les autres. Ce petit primate, habitant du zoo de Jurques dans le Calvados, vient de fêter ses 30 ans, un véritable exploit quand on sait que l'espérance de vie moyenne d'un saïmiri en captivité est de 20 à 25 ans. En clair, César a littéralement explosé les statistiques et peut officiellement se vanter que le saïmiri le plus âgé d'Europe soit normand. Rien que ça !

A voir en vidéo ICI !

Un gâteau, une bougie et… des bananes ?

Pas question de passer à côté d'un anniversaire aussi important. Pour marquer le coup, César a eu droit à un gâteau d'anniversaire digne de ce nom, avec une bougie et probablement quelques-unes de ses friandises préférées (on parie sur des fruits bien juteux). Les visiteurs habituels ont malheureusement dû rater la fête, puisque le zoo est fermé jusqu'au 8 février à 11h. Mais rassurez-vous, César n'a pas soufflé ses bougies tout seul : ses soigneurs étaient là pour lui chanter Joyeux Anniversaire et immortaliser le moment.

Rendez-vous après le 8 février pour le féliciter

Le zoo de Jurques rouvrira donc ses portes le 8 février à 11h. Si vous passez par là, ne manquez pas de saluer César, notre papy saïmiri préféré. Qui sait, peut-être qu'il vous partagera le secret de sa longévité.