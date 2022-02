L'EM Normandie, basée à Caen, est bien positionnée : 5ème au classement « reconnaissance académique » (+ 5 place par rapport à 2010) et 11ème au classement « proximité avec le monde professionnel ». L'EM Normandie est aussi 5ème dans la catégorie des écoles qui permettent de suivre des cours à l'étranger, 3èmes des écoles aux réseaux les plus influents et 2ème en nombre d'anciens élèves actifs.