Université de Caen. 11 professionnels de santé au chevet des étudiants sur le campus 1

Un tout nouveau centre de santé vient d'ouvrir ses portes pour les étudiants sur le campus 1 de l'Université de Caen. Il propose un accompagnement médical complet et répond à des besoins croissants en santé mentale.

Jérôme Veracx-Davy est infirmier au service de santé étudiante (SSE) : "Il y a un nouveau confort de travail indiscutable, pour les étudiants comme pour le personnel de santé." L'équipe se distingue par une approche multidisciplinaire. Aux côtés des neuf généralistes, dont certains spécialisés en addictologie, gynécologie et sophrologie, le centre accueille également deux psychiatres pour une prise en charge renforcée en santé mentale.

Le personnel infirmier est tout aussi qualifié : deux infirmiers, forts de 10 ans d'expérience en psychiatrie, et une infirmière spécialisée en santé sexuelle apportent leur expertise. "On fait tout pour que notre accompagnement soit le plus fluide possible."

Un autre atout majeur du centre est son mode de prise en charge financière : les étudiants peuvent consulter sans rendez-vous et bénéficier du tiers payant intégral, supprimant ainsi toute avance de frais.

Le centre fonctionne comme une maison de santé classique, mais est spécialement dédié aux étudiants, leur permettant même de choisir un médecin généraliste comme médecin traitant.