Tourisme. Airbnb : deux villes normandes parmi les plus visitées cet été

Alors que les Jeux olympiques de Paris 2024 ont concentré l'attention mondiale sur la capitale française, les voyageurs français et internationaux n'ont pas manqué de découvrir d'autres régions de France, notamment la Normandie. Cet été, Bayeux et Arromanches-les-Bains se sont hissées respectivement à la 9e et à la 14e place des destinations les plus prisées sur Airbnb. Ces deux villes, riches en patrimoine historique et situées à proximité des plages du Débarquement, ont captivé l'intérêt des visiteurs.

Bayeux, célèbre pour sa tapisserie millénaire et son centre historique préservé, continue d'être un incontournable pour ceux qui s'intéressent à l'histoire médiévale et à la Seconde Guerre mondiale. Quant à Arromanches-les-Bains, avec son port artificiel Mulberry et son musée consacré au Débarquement, elle offre une immersion dans l'histoire du D-Day. Les 80 ans du Débarquement qui ont eu lieu en juin ont sûrement joué dans cet engouement général autour de ces deux villes.