Tourisme. Ces deux départements normands figurent parmi les territoires ruraux les plus populaires en France

Avant même la crise de la Covid-19, la popularité de la campagne n'a cessé de se confirmer, surtout chez les citadins. La plateforme d'hébergements saisonniers Airbnb s'est penchée sur ces destinations qui reviennent au goût du jour pour établir un classement des 10 destinations rurales les plus tendances.

L'Orne et l'Eure, départements ruraux tendance

Plus concrètement, ce classement recense les départements ruraux ayant connu la plus forte croissance de recherche entre le premier trimestre 2019 et le premier trimestre 2023.

Les deux départements normands figurant dans ce classement sont l'Orne et l'Eure. Ils se situent respectivement aux neuvième et dixième places, derrière la Sarthe, voisine à la huitième place.

Voici le classement complet des départements ruraux les plus tendance selon Airbnb :

1. Territoire de Belfort

2. Haute-Marne

3. Haute-Saône

4. Ardennes

5. Aube

6. Indre

7. Aisne

8. Sarthe

9. Orne

10. Eure