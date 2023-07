Tourisme. Six bonnes raisons de passer vos vacances dans l'Eure

Département normand plein de surprises, l'Eure possède de très beaux atouts pour ceux qui veulent s'évader tout en restant en France. Charme des villages, patrimoine, gastronomie : suivez le guide !

Pour ses jardins remarquables

Envie de vous mettre au vert ? Filez visiter le célèbre jardin de Claude Monet à Giverny, source d'inspiration pour ses célèbres tableaux, ainsi que d'autres jardins enchanteurs comme le Jardin Plume à Auzouville-sur-Ry.

Pour ses activités à faire en famille

Si vous voyagez en famille, l'Eure propose des activités adaptées aux enfants. Balades à cheval ou à vélo, descente de l'Eure en canoë, parcs animaliers comme le Bois des Aigles ou Biotropica, sessions pêche au Val Ferman… Les options sont nombreuses.

Pour s'émerveiller devant la cathédrale d'Évreux

Véritable chef-d'œuvre du patrimoine religieux normand, la cathédrale d'Évreux réunit plusieurs grands courants de l'architecture religieuse et on se retrouve facilement le souffle coupé face aux 70 verrières, véritable prouesse en matière d'art du vitrail.

Parce que certaines villes ont un charme fou

C'est le cas du village de Bec-Hellouin, apprécié pour ses rues fleuries et ses maisons colorées. Bernay est également incontournable avec ses bâtisses en colombages, ses restaurants traditionnels et son marché du terroir le samedi matin. Passez aussi par Lyons-la-Forêt, labellisé comme l'un des Plus Beaux Villages de France, où des artistes comme André Breton ou Maurice Ravel ont habité.

Pour y déguster les produits du terroir

Visiter la Normandie sans bien manger, cela relève presque du crime. Dans l'Eure, on retrouve bien sûr des pommes, du fromage (la spécialité locale : le pavé du Plessis), du vin, mais aussi un biscuit, le mirliton de Pont-Audemer, une sorte de cigarette russe fourrée à la mousse pralinée.

Parce que le département se situe aux portes de Paris…

Et toute l'accessibilité qui va avec ! Amis parisiens, l'Eure est une destination idéale pour une escapade depuis la capitale française. Vous pourrez facilement vous y rendre en voiture ou en train depuis Paris et profiter d'un séjour dépaysant à environ deux heures de route.