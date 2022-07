Tourisme. À la découverte de Bernay et ses alentours

Dans la vallée de la Charentonne, Bernay est le point de départ de l'itinéraire proposé pour cet été. Son centre-ville avec ses maisons à pans de bois est traversé par une promenade agréable le long de la rivière Le Cosnier. Le musée des beaux-arts et l'abbaye sont des lieux incontournables à visiter.

À 15 minutes en voiture, le château de Beaumesnil est un édifice grandiose du XVIIe siècle qui se visite sur réservation tout l'été. Non loin de là, le château du Blanc Buisson se dévoile aux curieux tous les week-ends, sur réservation. Autre lieu incontournable, le domaine du champ de bataille avec son château et ses jardins immenses. Le Bec Hellouin est aussi un village caractéristique de la région avec son bourg médiéval et sa fameuse abbaye.

Des lieux pour se rafraîchir

La base de loisirs de Brionne offre la possibilité de se baigner mais aussi de descendre la Risle à bord d'un canoé kayak. Pour les amoureux de la pêche, le secteur est parsemé d'étangs où il fera plus frais.