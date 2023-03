[Photos]. Les jardins Claude Monet, le musée des impressionnismes... Le guide complet pour visiter Giverny

A l'arrivée des beaux jours, dès la réouverture de la maison et des jardins Claude Monet, la ville de Giverny renaît et accueille des touristes venus du monde entier.

Et pour cause : la commune euroise est un berceau artistique porté par le peintre impressionniste dès le XIXe siècle puis au XXe siècle par les postimpressionnistes. Aujourd'hui, les nombreuses galeries d'art et boutiques font perdurer cet esprit créatif dans le bourg.

Les jardins et la maison de Claude Monet

Depuis 1980, la Fondation Claude Monet accueille les visiteurs dans ce qui fut la propriété du peintre jusqu'à son décès, en 1926. La maison, mais surtout les jardins attirent les foules curieuses notamment de découvrir les célèbres nymphéas qui ont inspiré le tableau éponyme.

Au cours de sa réouverture à la suite de l'épidémie de Covid en 2020, la Fondation Claude Monet avait mis en place un système de billetterie en ligne obligatoire, toujours recommandé pour les visites le week-end et durant les jours fériés.

Les jardins Claude Monet à Giverny. - Jac Dermilly

Le musée des impressionnismes et la Brasserie des Artistes

Le musée des impressionnismes rouvre ses portes dès le vendredi 31 mars avec une exposition dédiée aux "Enfants de l'impressionnisme", c'est-à-dire aux représentations de l'enfance dans les œuvres de Pierre-Auguste Renoir, Claude Monet, Camille Pissarro ou Berthe Morisot.

Dès le 14 juillet, ce sera au tour de l'œuvre de Renoir à Guernesey d'être mise en scène, célébrant le 140e anniversaire du séjour de Renoir sur l'île anglo-normande. La dernière exposition de l'année, "Flower Power" se tiendra dès le 29 septembre et sera consacrée aux fleurs et à leur représentation des antiquités jusqu'à nos jours dans les œuvres de Monet, Caillebotte, Cézane ou encore Degas. Bon à savoir : l'entrée est gratuite pour les visiteurs les premiers dimanches des mois d'octobre, novembre, décembre et janvier.

Dans le jardin du musée, qui vaut également le détour, la Brasserie des Artistes accueille les gourmands au déjeuner ou pour boire un verre en terrasse. Au menu : spécialités normandes, offre sucrée l'après-midi et bulles le soir.

Les jardins et le musée des Impressionnismes à Giverny. - François Guillemin - Wikimedia Commons

Le restaurant de David Gallienne : le jardin des Plumes

A l'heure du déjeuner ou du dîner, les amateurs de bonne chère se donnent rendez-vous au Jardin des Plumes, restaurant doté d'une étoile au Michelin, avec derrière les fourneaux David Gallienne, grand vainqueur de l'émission Top Chef 2020. Dans le parc ou sur la terrasse de ce manoir à colombages, le restaurant de l'hôtel propose une carte bien normande, c'est-à-dire bien gourmande avec des menus en "tableaux" ou en accords mets et vins.

Le Jardin des Plumes, restaurant du chef David Gallienne, vainqueur de Top Chef 2020. - Le Jardin des Plumes

La Guinguette de Giverny

Tout comme la maison et les jardins Claude Monet, la Guinguette de Giverny rouvre ses portes le samedi 1er avril, si le temps est clément, indique l'établissement. Installée au bord du bras de la rivière de l'Epte, "qui arrose les jardins de Claude Monet", la guinguette accueille les visiteurs midi et soir avec parfois des soirées animées par un DJ ou des groupes de musique. Une particularité à noter : le restaurant se veut éco-responsable, en privilégiant l'approvisionnement local (viande de bœuf originaire de Normandie, bière pression produite à Val-de-Reuil à 40 km, et fromages affinés à Neaufles Auvergny, à 70 km).

La terrasse de la Guinguette de Giverny, qui donne sur la rivière de l'Epte, tout près des jardins Claude Monet. - La Guinguette de Giverny

Le restaurant de l'ancien hôtel Baudy

Monet était lui-même un habitué du restaurant de l'ancien hôtel Baudy, qui a conservé son esprit d'antan à travers le décor 1900 et les carreaux au sol. Dans le jardin, l'atelier d'artistes et la roseraie sont intacts. Le lieu était autrefois une buvette-épicerie où se sont attablés Renoir, Rodin, Sisley... Dans l'assiette, la tradition française est à l'honneur. La réouverture est prévue le samedi 1er avril.

La terrasse du restaurant de l'ancien hôtel Baudy. - Restaurant Body