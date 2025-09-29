En ce moment Beautiful Colors ONEREPUBLIC
Trophée du patrimoine normand. Qui sont les quatre finalistes ?

Patrimoine. La Fondation du Patrimoine a annoncé les quatre finalistes du Trophée du patrimoine normand. Les votes sont ouverts jusqu'au 30 octobre.

Publié le 29/09/2025 à 17h36 - Par Thibault Lecoq

La verrière du château de la Rimblière, en lice pour le Trophée du patrimoine normand. - Fondation du Patrimoine

Le Trophée du patrimoine normand a été lancé par la Fondation du Patrimoine. Son but est de donner de l'argent et de la visibilité à des projets de restauration et de valorisation du patrimoine régional, avec un nouveau thème chaque année. Cette seconde édition s'intéresse aux serres et verrières d'avant 1939.

• A lire aussi. Trophée du patrimoine normand. Les serres et verrières anciennes mises à l'honneur par la Fondation du Patrimoine

Le public peut dès à présent voter parmi les quatre finalistes. Le scrutin est ouvert jusqu'au 30 octobre prochain. Le résultat et les dotations seront révélés en novembre. Tout se passe sur le site de la Fondation du Patrimoine.

Quatre finalistes

Les quatre finalistes sont :

  1. la serre du château de Servigny à Yvetot-Bocage dans la Manche,
  2. la verrière du château de la Rimblière près d'Alençon dans l'Orne,
  3. l'orangerie du château du Taillis à Duclair dans le pays de Caux
  4. la serre du manoir de Trelly à Quettreville-sur-Sienne dans la Manche

"Pour l'édition 2025, les dotations se répartissent comme suit : 15 000€ pour le premier prix, 10 000€ pour le second, 5 000€ pour le troisième, et un prix 'coup de cœur' de 15 000€ attribué grâce au mécénat de la Fondation Belle Main", détaille la Fondation du Patrimoine.

La serre du château de Servigny à Yvetot-Boacage dans la Manche.La serre du château de Servigny à Yvetot-Boacage dans la Manche. - Fondation du Patrimoine

Galerie photos
La serre du château de Servigny à Yvetot-Boacage dans la Manche. - Fondation du Patrimoine


