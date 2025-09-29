Trophée du patrimoine normand. Qui sont les quatre finalistes ?

Le Trophée du patrimoine normand a été lancé par la Fondation du Patrimoine. Son but est de donner de l'argent et de la visibilité à des projets de restauration et de valorisation du patrimoine régional, avec un nouveau thème chaque année. Cette seconde édition s'intéresse aux serres et verrières d'avant 1939.

Le public peut dès à présent voter parmi les quatre finalistes. Le scrutin est ouvert jusqu'au 30 octobre prochain. Le résultat et les dotations seront révélés en novembre. Tout se passe sur le site de la Fondation du Patrimoine.

Quatre finalistes

Les quatre finalistes sont :

"Pour l'édition 2025, les dotations se répartissent comme suit : 15 000€ pour le premier prix, 10 000€ pour le second, 5 000€ pour le troisième, et un prix 'coup de cœur' de 15 000€ attribué grâce au mécénat de la Fondation Belle Main", détaille la Fondation du Patrimoine.

La serre du château de Servigny à Yvetot-Boacage dans la Manche. - Fondation du Patrimoine