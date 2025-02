Trophée du patrimoine normand. Les serres et verrières anciennes mises à l'honneur par la Fondation du patrimoine

Le cinéma Le Normandy de Trévières dans le Calvados a reçu le trophée du patrimoine normand 2024 de la délégation normande de la Fondation du patrimoine. Samedi 1er février, la mairie a reçu un chèque de 30 000€, pour aider la restauration de ce bâtiment "représentatif d'un patrimoine de la Reconstruction original". L'édition 2025 de ce trophée a aussi été lancée, avec le thème "serres et verrières anciennes".

Construites jusqu'en 1939

"Seront éligibles les serres et verrières construites jusqu'en 1939 et de toutes typologies (serres, orangeries, jardins d'hiver, vérandas, marquises, verrières, etc.), visibles depuis la voie publique ou ouvertes au public", précise la Fondation du patrimoine. Jusqu'à trois projets seront récompensés, pour un montant global qui pourra atteindre 30 000€ maximum.

Les porteurs de projet peuvent être publics, des associations, ou des privés. Tous types de projets, même avec des travaux déjà en cours, peuvent candidater. Le dossier et le règlement sont disponibles. Il faut renvoyer le dossier avant le 30 juin prochain à l'adresse mail normandie@fondation-patrimoine.org. Le projet choisi sera révélé en novembre.